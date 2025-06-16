В Італії з'явиться Uber Copter та Uber Boat

Гелікоптер Uber. Фото: Uber

Цього літа американська міжнародна транспортна компанія Uber запустить прогулянки на гелікоптерах та човнах на одному з популярних курортів Італії. Туристи зможуть замовити вертоліт на острів Капрі, а Uber Boat буде здійснювати круїзи уздовж узбережжя Амальфі.

Про це повідомляє Daily Express.

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Повідомляється, що Uber Copter відправлятиметься з ексклюзивного вертолітного майданчика в Сорренто на острів Капрі в Італії. Приватним двомоторним вертольотом керуватимуть два пілоти.

Групи до шести осіб можуть попередньо забронювати рейси, вартість яких становить 250 євро з людини або 1500 євро за поїздку.

Туристи також можуть поплавати на чотиригодинному приватному чартерному круїзі уздовж узбережжя Амальфі на італійському катері Gozzo 35 Uber Boat.

Гелікоптер Uber. Фото: Uber

Uber Copter та Uber Boat будуть доступні менш ніж за місяць і працюватимуть кожні вихідні з 26 липня по 23 серпня. Їх можна буде забронювати мінімум за 48 годин з будь-якої точки Італії через додаток Uber Reserve.

Вертоліт відправлятиметься о 9 ранку з Сорренто і повертатиметься о 17 годині з Капрі, а чотиригодинний круїз відпливатиме трохи пізніше — о 10 ранку з пристані Сорренто.

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