В Італії з'явиться Uber Copter та Uber Boat

На одному з курортів Uber запускає таксі на вертольотах
Цього літа американська міжнародна транспортна компанія Uber запустить прогулянки на гелікоптерах та човнах на одному з популярних курортів Італії. Туристи зможуть замовити вертоліт на острів Капрі, а Uber Boat буде здійснювати круїзи уздовж узбережжя Амальфі.
Про це повідомляє Daily Express.
Прогулянка вертольотом в Італії
Повідомляється, що Uber Copter відправлятиметься з ексклюзивного вертолітного майданчика в Сорренто на острів Капрі в Італії. Приватним двомоторним вертольотом керуватимуть два пілоти.
Групи до шести осіб можуть попередньо забронювати рейси, вартість яких становить 250 євро з людини або 1500 євро за поїздку.
Туристи також можуть поплавати на чотиригодинному приватному чартерному круїзі уздовж узбережжя Амальфі на італійському катері Gozzo 35 Uber Boat.
Uber Copter та Uber Boat будуть доступні менш ніж за місяць і працюватимуть кожні вихідні з 26 липня по 23 серпня. Їх можна буде забронювати мінімум за 48 годин з будь-якої точки Італії через додаток Uber Reserve.
Вертоліт відправлятиметься о 9 ранку з Сорренто і повертатиметься о 17 годині з Капрі, а чотиригодинний круїз відпливатиме трохи пізніше — о 10 ранку з пристані Сорренто.
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