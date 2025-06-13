Як пілоти знають, куди саме їм летіти — відповідь

Пілоти. Ілюстративне фото: pexels.com

Пілот — доволі цікава, проте складна професія. Більшість пасажирів цікавить, як саме вони подорожують в небі та чи існують ризики зіштовхнутися з іншими літаками.

Стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла про те, як пілоти обирають собі маршрути.

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Підписники поцікавились у бортпровідниці, як пілот знає, куди саме йому потрібно летіти. Вона поставила це питання безпосередньо капітану літака.

Пілот розповів, що в них є fligtland — надрукований маршрут, по якому літак має дістатись до точки призначення. Навіть якщо декілька літаків прямують до одного й того самого міста — у кожного з них буде окремий маршрут.

Чоловік також додав, що дуже малоймовірною є ситуація, що можуть зіштовхнутися два літаки. Річ у тім, що є різні датчики та системи, які показують пілоту інші літаки та їх відстань від нього.

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