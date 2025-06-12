Які ліки взяти з собою у відпустку — поради туристам

Дорожня сумка з косметикою та ліками. Фото: freepik.com

Збиратися у відпустку за кордон може бути непростим завданням. Мандрівнику потрібно взяти з собою все необхідне на всі випадки життя.

Про це пише Daily Express.

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Аптечка у відпустку

Ірландський фармацевт Ешлі О Дубхейн, спираючись на свій власний досвід і знання про те, що доступно за кордоном, порекомендував препарати, які вам варто тримати під рукою у відпустці.

Якщо ви прямуєте до місця призначення з більш жарким і вологим кліматом, ніж той, до якого ви звикли, медик радить взяти з собою електроліти. Вони необхідні для підтримання балансу рідини та забезпечення належної роботи м'язів і нервової системи.

Фармацевт також рекомендує взяти з собою антигістамінний препарат — "Кларитин", "Супрастин" та інші. Він врятує вас при укусах комах, а також при алергіях на певну їжу, рослини чи сонце.

Мандрівникам, які не звикли до місцевої кухні, Ешлі радить запастися "Імодіумом"— препаратом, який може швидко зупинити діарею та її неприємні наслідки.

Фахівець також порекомендував почати приймати пробіотики за кілька тижнів до подорожі. Вони відновлюють природний баланс кишківника та запобігають розладам.

Ешлі також рекомендує взяти з собою знеболювальні засоби — "Парацетамол", "Панадол", "Нурофен" або "Ібупрофен", які виручать вам у непередбачуваній ситуації.

Зверніть увагу! Важливо проконсультуватися з лікарем щодо препаратів, які Вам можна вживати відповідно до вашого стану здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим захоплюють українці жителя Туреччини. Також експерт розкрив популярну помилку, через яку ви берете у відпустку занадто багато речей.