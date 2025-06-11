Ірландець спробував торт "Монастирська хата" — відео

Ірландець вперше скуштував популярний в Україні торт — відео
Українська та англійська кухні мають багато відмінностей. Проте іноземці дуже часто захоплюються стравами, які приготували українці.
Користувачка alenabloger в TikTok поділилася відео, на якому ірландець куштує торт "Монастирська хата" та ділиться своїми враженнями.
Чи сподобалася ірландцю "Монастирська хата"
"Монастирська хата" — це багатошаровий торт, який готується з трубочок із пісочного тіста, заповнених вишнею та викладених "хаткою" (у формі піраміди). Десерт щедро намащують ніжним сметанним кремом та прикрашають шоколадом, горіхами або глазур’ю.
Житель Ірландії вперше скуштував цей торт, який дуже часто готують в українських родинах. Чоловік залишився у захваті від ніжного смаку десерту.
"Дуже смачно, дійсно. Торт виглядає неймовірно", — із захватом зазначив іноземець.
@alenabloger
Ингредиенты: • 200 гр сл. масла 3564 • 200 гр сметаны • 1/4 ч.ложки соли • 350-400 гр муки 344 Крем: • 750 мл сметаны 30% • 130 г сахарной пудры • 1 пакетик ванильного сахара приготови114 • Вишня в своём соку или замороженная#ирландия #днепр #україна #рецепт#пасха#монастырскаяизба #шапкагугуцэ #молдова #кишинев #ирландецпробует #лагіднаукраїнізація #дублин #українцівірландії #украина#монастырскаяизба #торт #тортизбушка #тортрецепт♬ Clubbed To Death - Audereus & SXZDU & hasN
Нагадаємо, ми розповідали, чи сподобалося жителю Британії українське шоу "Супермама". Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.
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