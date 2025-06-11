Ірландець спробував торт "Монастирська хата" — відео

Шматочок торту. Ілюстративне фото: freepik.com

Українська та англійська кухні мають багато відмінностей. Проте іноземці дуже часто захоплюються стравами, які приготували українці.

Користувачка alenabloger в TikTok поділилася відео, на якому ірландець куштує торт "Монастирська хата" та ділиться своїми враженнями.

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Чи сподобалася ірландцю "Монастирська хата"

"Монастирська хата" — це багатошаровий торт, який готується з трубочок із пісочного тіста, заповнених вишнею та викладених "хаткою" (у формі піраміди). Десерт щедро намащують ніжним сметанним кремом та прикрашають шоколадом, горіхами або глазур’ю.

Житель Ірландії вперше скуштував цей торт, який дуже часто готують в українських родинах. Чоловік залишився у захваті від ніжного смаку десерту.

"Дуже смачно, дійсно. Торт виглядає неймовірно", — із захватом зазначив іноземець.

Нагадаємо, ми розповідали, чи сподобалося жителю Британії українське шоу "Супермама". Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.