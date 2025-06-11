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Главная Туризм Ирландец впервые попробовал популярный в Украине торт — видео

Ирландец впервые попробовал популярный в Украине торт — видео

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Дата публикации 11 июня 2025 21:26
Ирландец попробовал торт "Монастырская хата" - видео
Кусочек торта. Иллюстративное фото: freepik.com
Ключові моменти Понравилась ли ирландцу "Монастырская хата"

Украинская и английская кухни имеют много отличий. Однако иностранцы очень часто восхищаются блюдами, которые приготовили украинцы.

Пользовательница alenabloger в TikTok поделилась видео, на котором ирландец пробует торт "Монастырская хата" и делится своими впечатлениями.

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Понравилась ли ирландцу "Монастырская хата"

"Монастырская хата" — это многослойный торт, который готовится из трубочек из песочного теста, заполненных вишней и выложенных "хаткой" (в форме пирамиды). Десерт щедро намазывают нежным сметанным кремом и украшают шоколадом, орехами или глазурью.

Житель Ирландии впервые попробовал этот торт, который очень часто готовят в украинских семьях. Мужчина остался в восторге от нежного вкуса десерта.

"Очень вкусно, действительно. Торт выглядит невероятно", — с восторгом отметил иностранец.

@alenabloger

Ингредиенты: - 200 гр сл. масла 3564 - 200 гр сметаны - 1/4 ч.ложки соли - 350-400 гр муки 344 Крем: - 750 мл сметаны 30% - 130 г сахарной пудры - 1 пакетик ванильного сахара приготови114 Вишня в своем соку или замороженная#ирландия #днепр #украина #рецепт#пасха#монастырскаяизба #шапкагугуце #молдова #кишинев #ирландецпробует #лагіднаукраїнізація #дублин #українцівірландії #украина#монастырскаяизба #торт #тортизбушка #тортрецепт

♬ Clubbed To Death - Audereus & SXZDU & hasN

Напомним, мы рассказывали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама". Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.

путешествие Ирландия десерт торт туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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