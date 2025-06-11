Ирландец попробовал торт "Монастырская хата" - видео

Кусочек торта. Иллюстративное фото: freepik.com

Украинская и английская кухни имеют много отличий. Однако иностранцы очень часто восхищаются блюдами, которые приготовили украинцы.

Пользовательница alenabloger в TikTok поделилась видео, на котором ирландец пробует торт "Монастырская хата" и делится своими впечатлениями.

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Понравилась ли ирландцу "Монастырская хата"

"Монастырская хата" — это многослойный торт, который готовится из трубочек из песочного теста, заполненных вишней и выложенных "хаткой" (в форме пирамиды). Десерт щедро намазывают нежным сметанным кремом и украшают шоколадом, орехами или глазурью.

Житель Ирландии впервые попробовал этот торт, который очень часто готовят в украинских семьях. Мужчина остался в восторге от нежного вкуса десерта.

"Очень вкусно, действительно. Торт выглядит невероятно", — с восторгом отметил иностранец.

Напомним, мы рассказывали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама". Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.