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Головна Туризм Один із популярних курортів Італії штрафує туристів на 500 євро

Один із популярних курортів Італії штрафує туристів на 500 євро

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 11:47
В Італії штрафують за купальники й плавки
Туристка на пляжі. Фото: freepik.com

В деяких регіонах Італії посилена боротьба з туристами, які ходять у купальниках за межами пляжу. За таке порушення можна отримати кругленький штраф.

Про це пише Daily Express.

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Суворі штрафи в Італії

Місцева влада Ідилічного Амальфітанського узбережжя запровадила штрафи для тих, хто любить прогулятися в купальнику та плавках за межами пляжу. Як туристи, так і місцеві жителі більше не можуть дефілювати в пляжному одязі далеко від піску та моря. За відповідне порушення можуть оштрафувати у розмірі 500 євро.

Відповідна заборона поширюється на прогулянки містами узбережжя з оголеним торсом. Проте є винятки — пляжні клуби чи готелі з прямим виходом на пляж не каратимуть відпочивальників.

Кругленький штраф був запроваджений для того, щоб не пускати туристів у пляжному вбранні в центр міста та позбавити можливості відвідувати магазини і закусочні в такому вигляді.

Один з популярних курортів Італії штрафує туристів на 500 євро - фото 1
Краєвиди ідилічного Амальфітанського узбережжя. Фото: wikipedia.org

Відповідна заборона була введена в 2022 році, після того, як тодішній мер міста Коппола висловив стурбованість щодо пристойності. Він заявив, що люди, які ходять у бікіні або топлес, "вважаються більшістю людей такими, що суперечать пристойності та порядності, що характеризують цивілізоване співіснування". Він також додав, що це може зашкодити іміджу узбережжя та зменшити потік туристів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну в одному з готелів на Майорки. Також ми писали, що вразило японку в Україні.

Італія відпочинок пляж штраф туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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