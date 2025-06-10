В Италии штрафуют за купальники и плавки

Туристка на пляже. Фото: freepik.com

В некоторых регионах Италии усилена борьба с туристами, которые ходят в купальниках за пределами пляжа. За такое нарушение можно получить кругленький штраф.

Об этом пишет Daily Express.

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Местные власти Идиллического Амальфитанского побережья ввели штрафы для тех, кто любит прогуляться в купальнике и плавках за пределами пляжа. Как туристы, так и местные жители больше не могут дефилировать в пляжной одежде далеко от песка и моря. За соответствующее нарушение могут оштрафовать в размере 500 евро.

Соответствующий запрет распространяется на прогулки по городам побережья с обнаженным торсом. Однако есть исключения — пляжные клубы или гостиницы с прямым выходом на пляж не будут наказывать отдыхающих.

Кругленький штраф был введен для того, чтобы не пускать туристов в пляжном наряде в центр города и лишить возможности посещать магазины и закусочные в таком виде.

Пейзажи идиллического Амальфитанского побережья. Фото: wikipedia.org

Соответствующий запрет был введен в 2022 году, после того, как тогдашний мэр города Коппола выразил обеспокоенность относительно приличий. Он заявил, что люди, которые ходят в бикини или топлес, "считаются большинством людей противоречащими приличиям и порядочности, характеризующим цивилизованное сосуществование". Он также добавил, что это может навредить имиджу побережья и уменьшить поток туристов.

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