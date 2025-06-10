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Главная Туризм Один из популярных курортов Италии штрафует туристов на 500 евро

Один из популярных курортов Италии штрафует туристов на 500 евро

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 11:47
В Италии штрафуют за купальники и плавки
Туристка на пляже. Фото: freepik.com

В некоторых регионах Италии усилена борьба с туристами, которые ходят в купальниках за пределами пляжа. За такое нарушение можно получить кругленький штраф.

Об этом пишет Daily Express.

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Местные власти Идиллического Амальфитанского побережья ввели штрафы для тех, кто любит прогуляться в купальнике и плавках за пределами пляжа. Как туристы, так и местные жители больше не могут дефилировать в пляжной одежде далеко от песка и моря. За соответствующее нарушение могут оштрафовать в размере 500 евро.

Соответствующий запрет распространяется на прогулки по городам побережья с обнаженным торсом. Однако есть исключения — пляжные клубы или гостиницы с прямым выходом на пляж не будут наказывать отдыхающих.

Кругленький штраф был введен для того, чтобы не пускать туристов в пляжном наряде в центр города и лишить возможности посещать магазины и закусочные в таком виде.

Один з популярних курортів Італії штрафує туристів на 500 євро - фото 1
Пейзажи идиллического Амальфитанского побережья. Фото: wikipedia.org

Соответствующий запрет был введен в 2022 году, после того, как тогдашний мэр города Коппола выразил обеспокоенность относительно приличий. Он заявил, что люди, которые ходят в бикини или топлес, "считаются большинством людей противоречащими приличиям и порядочности, характеризующим цивилизованное сосуществование". Он также добавил, что это может навредить имиджу побережья и уменьшить поток туристов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, что поразило японку в Украине.

Италия отдых пляж штраф туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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