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Іспанія посилить контроль в аеропортах та на кордонах

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Дата публікації: 7 червня 2025 12:15
Іспанія посилює контроль на кордоні — в чому причина
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com/

Наприкінці червня — на початку липня Іспанія вводить посилені заходи безпеки. Туристи можуть зіштовхнутися із суворими перевірками й чергами на кордоні та в аеропортах і вокзалах.

Про це йдеться на офіційному порталі Євросоюзу.

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Повідомляється, що суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події — V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку, що пройде в Севільї.

У цьому заході братимуть участь десятків держав, світових фінансових організацій та експертів.

Зокрема, посилено перевірятимуть: 

  • кордони із Францією та Португалією;
  • міжнародні аеропорти у великих містах — Мадриді, Барселоні, Севільї, Малазі, Аліканте та інших;
  • морські порти, особливо в південних регіонах країни – Андалусії, Каталонії та Балеарських островах, включно з Барселоною, Малазією та Пальма-де-Майоркою.

Тож усім туристам, які планують візит до Іспанії, чи проїжджатимуть транзитом через цю країну, варто врахувати, що наприкінці червня — на початку липня черги на кордоні збільшаться.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим.Також турагент розкрила, як обрати класний готель закордоном.

кордон подорож Іспанія безпека туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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