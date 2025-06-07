Іспанія посилює контроль на кордоні — в чому причина

Іспанія посилить контроль в аеропортах та на кордонах
Наприкінці червня — на початку липня Іспанія вводить посилені заходи безпеки. Туристи можуть зіштовхнутися із суворими перевірками й чергами на кордоні та в аеропортах і вокзалах.
Про це йдеться на офіційному порталі Євросоюзу.
Заходи безпеки в Іспанії
Повідомляється, що суворі перевірки на кордоні, вокзалах та в аеропортах запровадили на тлі підготовки до масштабної події — V Міжнародної конференції ООН з фінансування розвитку, що пройде в Севільї.
У цьому заході братимуть участь десятків держав, світових фінансових організацій та експертів.
Зокрема, посилено перевірятимуть:
- кордони із Францією та Португалією;
- міжнародні аеропорти у великих містах — Мадриді, Барселоні, Севільї, Малазі, Аліканте та інших;
- морські порти, особливо в південних регіонах країни – Андалусії, Каталонії та Балеарських островах, включно з Барселоною, Малазією та Пальма-де-Майоркою.
Тож усім туристам, які планують візит до Іспанії, чи проїжджатимуть транзитом через цю країну, варто врахувати, що наприкінці червня — на початку липня черги на кордоні збільшаться.
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