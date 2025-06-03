Як безкоштовно скористатись Wi-Fi в аеропорту — як знайти пароль

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

У сучасному світі доступ до інтернету став необхідністю, без якої важко уявити своє життя. Досвідчена туристка пояснила, як швидко і безпечно підключитися до безкоштовного Wi-Fi в аеропорту — без зайвого стресу та витрат.

Користувач kydupoihatu в TikTok пояснила, де знайти паролі від Wi-Fi в будь-якому аеропорту світу.

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Туристка порадила написати в стрічку пошуку Google "wireless password wifi airport" і зайти за першим посиланням. На карті варто обрати потрібний аеропорт та натиснути на нього.

Іконка яка з'явиться, покаже пароль від мережі Wi-Fi. Ви отримаєте доступ до мережі без жодних доплат. Найкраще зберегти собі цю інформацію заздалегідь, перед вильотом до іншої країни.

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