Туристка порадила, де можна безпечно відпочити самій

Туристка досліджує нову країну. Фото: Freepik

Туристка Зара Ейткен останні десять років подорожує світом самостійно. Вона склала список місць, де вона почувала себе найбезпечніше.

Про це пише Daily Mail.

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Попри сильну дискримінацію жінок в ОАЕ, туристка вважає Абу-Дабі "одним з найкращих напрямків для подорожей жінок-мандрівниць".

"Я чула, що ОАЕ — одне з найбезпечніших місць у світі для відвідування через низький рівень злочинності, і я дійсно відчула приязність тамтешніх людей", — поділилась вона.

В Абу-Дабі жінка радить відвідати просторий пляж Корніш-Біч із білим піском і бірюзовою водою, а також місцевий "Лувр".

Досвідчена туристка також порадила мандрівницям одягатися відповідно до "культурних і суспільних норм в ОАЕ".

Одним з найбезпечніших міст у світі туристка також вважає містечко Маун у Ботсвані (Південна Африка). Це невелике містечко на півночі країни, що не має виходу до моря. Проте саме тут збереглася незаймана дика природа.

Зебри в Мауні. Фото: instagram.com/zara_passportforliving/

"Це був унікальний досвід, з дикою природою всюди, приголомшливими заходами сонця і ще більш дивовижними людьми", — зазначила вона.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.