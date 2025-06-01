Туристка порадила, де можна безпечно відпочити самій

Соло-туристка порадила безпечні країни для подорожей
Туристка Зара Ейткен останні десять років подорожує світом самостійно. Вона склала список місць, де вона почувала себе найбезпечніше.
Про це пише Daily Mail.
Безпечні країни світу
Попри сильну дискримінацію жінок в ОАЕ, туристка вважає Абу-Дабі "одним з найкращих напрямків для подорожей жінок-мандрівниць".
"Я чула, що ОАЕ — одне з найбезпечніших місць у світі для відвідування через низький рівень злочинності, і я дійсно відчула приязність тамтешніх людей", — поділилась вона.
В Абу-Дабі жінка радить відвідати просторий пляж Корніш-Біч із білим піском і бірюзовою водою, а також місцевий "Лувр".
Досвідчена туристка також порадила мандрівницям одягатися відповідно до "культурних і суспільних норм в ОАЕ".
Одним з найбезпечніших міст у світі туристка також вважає містечко Маун у Ботсвані (Південна Африка). Це невелике містечко на півночі країни, що не має виходу до моря. Проте саме тут збереглася незаймана дика природа.
"Це був унікальний досвід, з дикою природою всюди, приголомшливими заходами сонця і ще більш дивовижними людьми", — зазначила вона.
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