Туристка посоветовала, где можно безопасно отдохнуть самой

Туристка исследует новую страну. Фото: Freepik

Туристка Зара Эйткен последние десять лет путешествует по миру самостоятельно. Она составила список мест, где она чувствовала себя безопаснее всего.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несмотря на сильную дискриминацию женщин в ОАЭ, туристка считает Абу-Даби "одним из лучших направлений для путешествий женщин-путешественниц".

"Я слышала, что ОАЭ — одно из самых безопасных мест в мире для посещения из-за низкого уровня преступности, и я действительно почувствовала дружелюбие местных людей", — поделилась она.

В Абу-Даби женщина советует посетить просторный пляж Корниш-Бич с белым песком и бирюзовой водой, а также местный "Лувр".

Опытная туристка также посоветовала путешественницам одеваться в соответствии с "культурными и общественными нормами в ОАЭ".

Одним из самых безопасных городов в мире туристка также считает городок Маун в Ботсване (Южная Африка). Это небольшой городок на севере страны, не имеющий выхода к морю. Однако именно здесь сохранилась нетронутая дикая природа.

Зебры в Мауне. Фото: instagram.com/zara_passportforliving/

"Это был уникальный опыт, с дикой природой повсюду, потрясающими закатами и еще более удивительными людьми", — отметила она.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.