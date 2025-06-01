Туристка посоветовала, где можно безопасно отдохнуть самой

Соло-туристка посоветовала безопасные страны для путешествий
Туристка Зара Эйткен последние десять лет путешествует по миру самостоятельно. Она составила список мест, где она чувствовала себя безопаснее всего.
Об этом пишет Daily Mail.
Безопасные страны мира
Несмотря на сильную дискриминацию женщин в ОАЭ, туристка считает Абу-Даби "одним из лучших направлений для путешествий женщин-путешественниц".
"Я слышала, что ОАЭ — одно из самых безопасных мест в мире для посещения из-за низкого уровня преступности, и я действительно почувствовала дружелюбие местных людей", — поделилась она.
В Абу-Даби женщина советует посетить просторный пляж Корниш-Бич с белым песком и бирюзовой водой, а также местный "Лувр".
Опытная туристка также посоветовала путешественницам одеваться в соответствии с "культурными и общественными нормами в ОАЭ".
Одним из самых безопасных городов в мире туристка также считает городок Маун в Ботсване (Южная Африка). Это небольшой городок на севере страны, не имеющий выхода к морю. Однако именно здесь сохранилась нетронутая дикая природа.
"Это был уникальный опыт, с дикой природой повсюду, потрясающими закатами и еще более удивительными людьми", — отметила она.
Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.
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