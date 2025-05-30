Нові штрафи у Франції — що варто знати туристам

Штрафи за паління. Фото: Freepik

У Франції заборонять куріння у всіх громадських місцях. Мова йде про локації, де часто перебувають діти, зокрема на пляжах, у парках та на автобусних зупинках.

Про це пише The Sun.

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Міністр охорони здоров'я та сім'ї Франції Кетрін Вотрен повідомила, що обмеження набудуть чинності з 1 липня. Вона додала, що діти мають "право на чисте повітря". Порушників штрафуватимуть на 185 євро.

Паління також буде заборонено на територіях, прилеглих до шкіл, щоб запобігти спокусі учнів курити перед школою.

Проте заборона не поширюватиметься на тераси кафе і не стосуватиметься електронних сигарет.

Штрафи за паління. Фото: Freepik

У Франції вже заборонено куріння в певних місцях, зокрема, в ресторанах і нічних клубах. Наразі понад 1 500 муніципалітетів Франції погодилися заборонити куріння в громадських місцях.

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