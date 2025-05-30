Новые штрафы во Франции - что стоит знать туристам

Во Франции будут строго наказывать курильщиков — размер штрафа
Во Франции запретят курение во всех общественных местах. Речь идет о локациях, где часто находятся дети, в частности на пляжах, в парках и на автобусных остановках.
Об этом пишет The Sun.
Новые штрафы во Франции
Министр здравоохранения и семьи Франции Кэтрин Вотрен сообщила, что ограничения вступят в силу с 1 июля. Она добавила, что дети имеют "право на чистый воздух". Нарушителей будут штрафовать на 185 евро.
Курение также будет запрещено на территориях, прилегающих к школам, чтобы предотвратить соблазн учеников курить перед школой.
Однако запрет не будет распространяться на террасы кафе и не будет касаться электронных сигарет.
Во Франции уже запрещено курение в определенных местах, в частности, в ресторанах и ночных клубах. Сейчас более 1 500 муниципалитетов Франции согласились запретить курение в общественных местах.
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