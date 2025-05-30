Новые штрафы во Франции - что стоит знать туристам

Штрафы за курение. Фото: Freepik

Во Франции запретят курение во всех общественных местах. Речь идет о локациях, где часто находятся дети, в частности на пляжах, в парках и на автобусных остановках.

Об этом пишет The Sun.

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Министр здравоохранения и семьи Франции Кэтрин Вотрен сообщила, что ограничения вступят в силу с 1 июля. Она добавила, что дети имеют "право на чистый воздух". Нарушителей будут штрафовать на 185 евро.

Курение также будет запрещено на территориях, прилегающих к школам, чтобы предотвратить соблазн учеников курить перед школой.

Однако запрет не будет распространяться на террасы кафе и не будет касаться электронных сигарет.

Штрафы за курение. Фото: Freepik

Во Франции уже запрещено курение в определенных местах, в частности, в ресторанах и ночных клубах. Сейчас более 1 500 муниципалитетов Франции согласились запретить курение в общественных местах.

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей.