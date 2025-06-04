На Майорці в басейні ледь не загинула дитина — деталі

Жах на Майорці — дитину засмоктало у вентиляцію басейну
Відвідувачі одного з готелів на Майорці (Іспанія) оговтуються від жаху. Руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну.
Про це пише Daily Express.
Моторошний інцидент на Майорці
Повідомляється, що хлопчик раптово опинився в пастці після того, як вставив руку у всмоктувальний отвір басейну, який не був закритий. Кінцівку малюка затнуло аж по лікоть.
Лікарі швидкої допомоги прибули першими, але не змогли звільнити хлопчика, тому іспанські пожежники осушили басейн, а потім за допомогою пневматичного дриля дісталися до труби, що вела до отвору.
Рятувальники дали хлопцеві каску і навушники, а приблизно через 30 хвилин вони врешті-решт розрізали трубу і визволили його. На щастя, малюк не отримав жодних травм.
На місці події також була присутня поліція і члени іспанської Цивільної гвардії. Поліція допитала рятувальників готелю, триває розслідування.
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