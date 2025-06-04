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Жах на Майорці — дитину засмоктало у вентиляцію басейну

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Дата публікації: 4 червня 2025 12:19
На Майорці в басейні ледь не загинула дитина — деталі
Басейн. Ілюстративне фото: Freepik

Відвідувачі одного з готелів на Майорці (Іспанія) оговтуються від жаху. Руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну.

Про це пише Daily Express.

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Повідомляється, що хлопчик раптово опинився в пастці після того, як вставив руку у всмоктувальний отвір басейну, який не був закритий. Кінцівку малюка затнуло аж по лікоть.

Лікарі швидкої допомоги прибули першими, але не змогли звільнити хлопчика, тому іспанські пожежники осушили басейн, а потім за допомогою пневматичного дриля дісталися до труби, що вела до отвору.

Рятувальники дали хлопцеві каску і навушники, а приблизно через 30 хвилин вони врешті-решт розрізали трубу і визволили його. На щастя, малюк не отримав жодних травм.

Жах на Майорці — дитину засмоктало у вентиляцію басейна - фото 1
Рука 4-річного малюка. Фото: Bombers de Mallorca

На місці події також була присутня поліція і члени іспанської Цивільної гвардії. Поліція допитала рятувальників готелю, триває розслідування.

Нагадаємо, ми розповідали про пухнастого порушника в Таїланді. Також ми писали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим.

відпочинок Іспанія дитина туризм інцидент
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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