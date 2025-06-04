На Майорке в бассейне едва не погиб ребенок — детали

Бассейн. Иллюстративное фото: Freepik

Посетители одного из отелей на Майорке (Испания) приходят в себя от ужаса. Руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Жуткий инцидент на Майорке

Сообщается, что мальчик внезапно оказался в ловушке после того, как вставил руку во всасывающее отверстие бассейна, которое не было закрыто. Конечность малыша заткнуло аж по локоть.

Врачи скорой помощи прибыли первыми, но не смогли освободить мальчика, поэтому испанские пожарные осушили бассейн, а затем с помощью пневматической дрели добрались до трубы, ведущей к отверстию.

Спасатели дали мальчику каску и наушники, а примерно через 30 минут они в конце концов разрезали трубу и освободили его. К счастью, малыш не получил никаких травм.

Рука 4-летнего малыша. Фото: Bombers de Mallorca

На месте происшествия также присутствовала полиция и члены испанской Гражданской гвардии. Полиция допросила спасателей отеля, продолжается расследование.

Напомним, мы рассказывали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.