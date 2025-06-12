Какие лекарства взять с собой в отпуск - советы туристам

Медик порекомендовал 5 препаратов, которые спасут в отпуске
Собираться в отпуск за границу может быть непростой задачей. Путешественнику нужно взять с собой все необходимое на все случаи жизни.
Об этом пишет Daily Express.
Аптечка в отпуск
Ирландский фармацевт Эшли О Дубхейн, опираясь на свой собственный опыт и знания о том, что доступно за границей, порекомендовал препараты, которые вам стоит держать под рукой в отпуске.
Если вы направляетесь к месту назначения с более жарким и влажным климатом, чем тот, к которому вы привыкли, медик советует взять с собой электролиты. Они необходимы для поддержания баланса жидкости и обеспечения надлежащей работы мышц и нервной системы.
Фармацевт также рекомендует взять с собой антигистаминный препарат — "Кларитин", "Супрастин" и другие. Он спасет вас при укусах насекомых, а также при аллергиях на определенную пищу, растения или солнце.
Путешественникам, которые не привыкли к местной кухне, Эшли советует запастись "Имодиумом" — препаратом, который может быстро остановить диарею и ее неприятные последствия.
Специалист также порекомендовал начать принимать пробиотики за несколько недель до путешествия. Они восстанавливают естественный баланс кишечника и предотвращают расстройства.
Эшли также рекомендует взять с собой обезболивающие средства — "Парацетамол", "Панадол", "Нурофен" или "Ибупрофен", которые выручат вас в непредвиденной ситуации.
Обратите внимание! Важно проконсультироваться с врачом относительно препаратов, которые Вам можно употреблять в соответствии с вашим состоянием здоровья.
@ashthepharmacist
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