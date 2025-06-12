Какие лекарства взять с собой в отпуск - советы туристам

Дорожная сумка с косметикой и лекарствами. Фото: freepik.com

Собираться в отпуск за границу может быть непростой задачей. Путешественнику нужно взять с собой все необходимое на все случаи жизни.

Об этом пишет Daily Express.

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Ирландский фармацевт Эшли О Дубхейн, опираясь на свой собственный опыт и знания о том, что доступно за границей, порекомендовал препараты, которые вам стоит держать под рукой в отпуске.

Если вы направляетесь к месту назначения с более жарким и влажным климатом, чем тот, к которому вы привыкли, медик советует взять с собой электролиты. Они необходимы для поддержания баланса жидкости и обеспечения надлежащей работы мышц и нервной системы.

Фармацевт также рекомендует взять с собой антигистаминный препарат — "Кларитин", "Супрастин" и другие. Он спасет вас при укусах насекомых, а также при аллергиях на определенную пищу, растения или солнце.

Путешественникам, которые не привыкли к местной кухне, Эшли советует запастись "Имодиумом" — препаратом, который может быстро остановить диарею и ее неприятные последствия.

Специалист также порекомендовал начать принимать пробиотики за несколько недель до путешествия. Они восстанавливают естественный баланс кишечника и предотвращают расстройства.

Эшли также рекомендует взять с собой обезболивающие средства — "Парацетамол", "Панадол", "Нурофен" или "Ибупрофен", которые выручат вас в непредвиденной ситуации.

Обратите внимание! Важно проконсультироваться с врачом относительно препаратов, которые Вам можно употреблять в соответствии с вашим состоянием здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем восхищают украинцы жителя Турции. Также эксперт раскрыл популярную ошибку, из-за которой вы берете в отпуск слишком много вещей.