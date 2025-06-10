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Головна Туризм Турок зізнався, що його приємно вразило в українцях

Турок зізнався, що його приємно вразило в українцях

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 14:41
Іноземець розповів, чим українці відрізняються від турків
Ранкові краєвиди Києва. Фото: freepik.com

Звичаї та культура країн суттєво відрізняється. Житель Туреччини розповів, що його найбільше здивувало в українцях.

Відповідне відео опублікувала користувачка anna_evtimova в TikTok.

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Іноземець, який живе в Україні вже понад 15 років поділився, що його найбільше приємно дивує в наших громадянах.

Турок розповів, що йому дуже подобається в українцях пунктуальність. Чоловік зізнався, що саме на наших громадян можна покластися у будь-якій ситуації, адже якщо українці запізнюються — вони заздалегідь про це попередять.

На думку іноземця, українці також набагато менше за турків палять. 

Також мешканець Туреччині зізнався, що в його країні майже завжди цінник для туристів вищий. В Україні ж однакові ціни і для місцевих мешканців, і для мандрівників з інших країн.

@anna_evtimova

что добавите? делитесь в комментариях 👍

♬ оригинальный звук - AnnaEvtimova

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Туреччина українці подорож Україна туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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