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Главная Туризм Турок признался, что его приятно поразило в украинцах

Турок признался, что его приятно поразило в украинцах

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 14:41
Иностранец рассказал, чем украинцы отличаются от турок
Утренние пейзажи Киева. Фото: freepik.com

Обычаи и культура стран существенно отличается. Житель Турции рассказал, что его больше всего удивило в украинцах.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница anna_evtimova в TikTok.

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Иностранец, который живет в Украине уже более 15 лет поделился, что его больше всего приятно удивляет в наших гражданах.

Турок рассказал, что ему очень нравится в украинцах пунктуальность. Мужчина признался, что именно на наших граждан можно положиться в любой ситуации, ведь если украинцы опаздывают — они заранее об этом предупредят.

По мнению иностранца, украинцы также гораздо меньше турок курят.

Также житель Турции признался, что в его стране почти всегда ценник для туристов выше. В Украине же одинаковые цены и для местных жителей, и для путешественников из других стран.

@anna_evtimova

что добавите? делитесь в комментариях 👍

♬ оригинальный звук - AnnaEvtimova

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также мы писали, как избежать проблем со сном в отпуске.

Турция украинцы путешествие Украина туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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