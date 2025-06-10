Иностранец рассказал, чем украинцы отличаются от турок

Турок признался, что его приятно поразило в украинцах
Обычаи и культура стран существенно отличается. Житель Турции рассказал, что его больше всего удивило в украинцах.
Соответствующее видео опубликовала пользовательница anna_evtimova в TikTok.
Чем украинцы отличаются от турков
Иностранец, который живет в Украине уже более 15 лет поделился, что его больше всего приятно удивляет в наших гражданах.
Турок рассказал, что ему очень нравится в украинцах пунктуальность. Мужчина признался, что именно на наших граждан можно положиться в любой ситуации, ведь если украинцы опаздывают — они заранее об этом предупредят.
По мнению иностранца, украинцы также гораздо меньше турок курят.
Также житель Турции признался, что в его стране почти всегда ценник для туристов выше. В Украине же одинаковые цены и для местных жителей, и для путешественников из других стран.
@anna_evtimova
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