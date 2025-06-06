Відпочинок за знаками Зодіаку — куди вирушити у відпустку

В яку країну полетіти — ідеальний відпочинок за знаком Зодіаку
Астрологія може поглибити ваше розуміння себе. Зокрема, розкрити, в якій країні світу ви будете почуватися в найбільшому комфорті.
Про це пише apartmenttherapy.com.
Овен — Японія
Люди з цим знаком Зодіаку обожнюють активний відпочинок. У країні висхідного сонця ніколи не буває нудно — від походу на гору Фудзі до рафтингу в Мінакамі.
"Вам легко набриднуть країни з повільним темпом життя. Такі міста, як Токіо та Осака, відповідатимуть вашому високому рівню енергії та розважатимуть вас", — зазначила професійний астролог Ерін Рівер Сандей.
Телець — Франція
Тельці завжди прагнуть матеріального комфорту, і багато міст Франції допоможуть їм відчути себе як вдома, навіть якщо вони тут проїздом.
"Відмінна їжа та мистецтво — чи потрібно говорити більше? Як Телець, яким керує Венера, ви оціните, що у Франції більше ресторанів, нагороджених зірками Мішлен, ніж у будь-якій іншій країні", — підкреслила експертка.
Близнюки — Канада
Близнюки — інтелектуали, які цінують красу різних культур. Від Міжнародного кінофестивалю в Торонто до Музею мистецтв Монреаля — вони обов'язково знайдуть щось своє в цій країні.
Рак — Італія
Раки в глибині душі домосіди, і багато місць в Італії допоможуть їм відчути себе в безпеці. Поспостерігайте за людьми на венеціанській площі Сан-Марко або зануртеся в термальні ванни на Евганських пагорбах.
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