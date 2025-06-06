Отдых по знакам Зодиака - куда отправиться в отпуск

Туристка. Иллюстративное фото: freepik.com

Астрология может углубить ваше понимание себя. В частности, раскрыть, в какой стране мира вы будете чувствовать себя в наибольшем комфорте.

Об этом пишет apartmenttherapy.com.

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Люди с этим знаком Зодиака обожают активный отдых. В стране восходящего солнца никогда не бывает скучно — от похода на гору Фудзи до рафтинга в Минаками.

"Вам легко надоедят страны с медленным темпом жизни. Такие города, как Токио и Осака, будут соответствовать вашему высокому уровню энергии и развлекать вас", — отметила профессиональный астролог Эрин Ривер Сандей.

Телец — Франция

Тельцы всегда стремятся к материальному комфорту, и многие города Франции помогут им почувствовать себя как дома, даже если они здесь проездом.

"Отличная еда и искусство — нужно ли говорить больше? Как Телец, которым управляет Венера, вы оцените, что во Франции больше ресторанов, награжденных звездами Мишлен, чем в любой другой стране", — подчеркнула эксперт.

Близнецы — Канада

Близнецы — интеллектуалы, которые ценят красоту разных культур. От Международного кинофестиваля в Торонто до Музея искусств Монреаля — они обязательно найдут что-то свое в этой стране.

Пейзажи Канады. Фото: tripadvisor.com

Рак — Италия

Раки в глубине души домоседы, и многие места в Италии помогут им почувствовать себя в безопасности. Понаблюдайте за людьми на венецианской площади Сан-Марко или окунитесь в термальные ванны на Эвганских холмах.

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