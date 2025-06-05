Красиві парки відпочинку в Київській області

Олені в сафарі-парку "Медвино". Фото: instagram.com/medvino.safari/

Поблизу Києва ховається безліч чарівних локацій — від атмосферних парків і старовинних садиб до мальовничих озер та лісів. Не втрачайте можливість та відкрийте нові куточки нашої країни у теплу, літню погоду.

Користувачка jb_kiev в TikTok поділилася цікавими локаціями недалеко від Києва.

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Дівчина порадила українцям побувати у парку "Буки", розташованому у Сквирському районі Київської області. Його територія займає 2,6 га. В парку є невеличкий зоопарк із ведмедями, оленями та іншими тваринами. Влітку "Буки" відкривають по вихідним дням, для екскурсії в будній день — необхідно домовлятись заздалегідь.

Також влітку обов'язково варто побувати в сафарі-парку "Медвино", територія якого займає більше 300 га. "Медвино" є домом для десятків бізонів, ланей, коней, віслюків, буйволів та інших тварин. Тут вони живуть у природному середовищі, без кліток та обмежень. Адреса: с. Медвин, вул. Лісова, 21.

Туристка рекомендує також побувати у Переяславі, яке є одним з найстаріших міст України та налічує 24 музеї. Зокрема, його візитівкою є перший в Україні музей просто неба. В ньому зберігається близько 400 пам'яток архітектури та побуту.

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