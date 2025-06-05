Красивые парки отдыха в Киевской области

Олени в сафари-парке "Медвино". Фото: instagram.com/medvino.safari/

Вблизи Киева скрывается множество волшебных локаций — от атмосферных парков и старинных усадеб до живописных озер и лесов. Не упускайте возможность и откройте новые уголки нашей страны в теплую, летнюю погоду.

Пользовательница jb_kiev в TikTok поделилась интересными локациями недалеко от Киева.

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Девушка посоветовала украинцам побывать в парке "Буки", расположенном в Сквирском районе Киевской области. Его территория занимает 2,6 га. В парке есть небольшой зоопарк с медведями, оленями и другими животными. Летом "Буки" открывают по выходным дням, для экскурсии в будний день — необходимо договариваться заранее.

Также летом обязательно стоит побывать в сафари-парке "Медвино", территория которого занимает более 300 га. "Медвино" является домом для десятков бизонов, ланей, лошадей, ослов, буйволов и других животных. Здесь они живут в естественной среде, без клеток и ограничений. Адрес: с. Медвин, ул. Лесная, 21.

Туристка рекомендует также побывать в Переяславе, который является одним из старейших городов Украины и насчитывает 24 музея. В частности, его визитной карточкой является первый в Украине музей под открытым небом. В нем хранится около 400 памятников архитектуры и быта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что поразило японку в Украине. Также турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей.