Як налагодити режим у відпустці — поради лікаря

Сонлива дівчина. Фото: Freepik

Незабаром почнеться сезон літніх відпусток і українці вже планують відпочинок у теплих краях. Однак різниця у часових поясах може суттєво вплинути на ваш сон, і ви можете почуватись постійно втомленими.

Про це пише Daily Express.

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Експерт з питань сну Time4Sleep Хана Патель поділилась порадами, як вирішити проблеми зі сном під час подорожей.

Вона підкреслила важливість однієї звички, яку вона назвала своїм "золотим правилом" для поїздок.

"З віком ми потребуємо менше сну, на відміну від новонароджених, які проводять уві сні 16-20 годин на добу. Дорослим потрібно лише близько восьми годин сну", — поділилась вона.

За її словами, адаптація до нового часового поясу може тривати до двох тижнів.

Фахівець порадила перед самою поїздкою вживати менше кофеїну, алкоголю, цукру та не змінювати різко свій режим дня.

Сонлива дівчина. Фото: Freepik

Послідовність є ключовим фактором при спробі налаштувати свій біологічний годинник, тому лікарка порекомендувала якомога точніше повторювати свій звичний графік.

"Намагайтеся дотримуватися того ж розпорядку дня, що і вдома, намагайтеся взяти з собою речі, які нагадують вам про дім — лосьйон для тіла або парфуми, і намагайтеся знизити стрес до мінімуму", — зазначила вона.

Лікарка також порекомендувала мандрівникам уникати перед сном важкої їжі, кофеїну та алкоголю, принаймні за три-чотири години до відпочинку.

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