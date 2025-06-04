Как наладить режим в отпуске - советы врача

Сонливая девушка. Фото: Freepik

Вскоре начнется сезон летних отпусков и украинцы уже планируют отдых в теплых краях. Однако разница в часовых поясах может существенно повлиять на ваш сон, и вы можете чувствовать себя постоянно уставшими.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Как наладить режим в отпуске

Эксперт по вопросам сна Time4Sleep Хана Патель поделилась советами, как решить проблемы со сном во время путешествий.

Она подчеркнула важность одной привычки, которую она назвала своим "золотым правилом" для поездок.

"С возрастом мы нуждаемся в меньшем количестве сна, в отличие от новорожденных, которые проводят во сне 16-20 часов в сутки. Взрослым нужно лишь около восьми часов сна", — поделилась она.

По ее словам, адаптация к новому часовому поясу может длиться до двух недель.

Специалист посоветовала перед самой поездкой употреблять меньше кофеина, алкоголя, сахара и не менять резко свой режим дня.

Сонливая девушка. Фото: Freepik

Последовательность является ключевым фактором при попытке настроить свои биологические часы, поэтому врач порекомендовала как можно точнее повторять свой привычный график.

"Старайтесь придерживаться того же распорядка дня, что и дома, старайтесь взять с собой вещи, которые напоминают вам о доме — лосьон для тела или духи, и старайтесь снизить стресс до минимума", — отметила она.

Врач также порекомендовала путешественникам избегать перед сном тяжелой пищи, кофеина и алкоголя, по крайней мере за три-четыре часа до отдыха.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.