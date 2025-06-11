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Головна Туризм Експерт назвав найпоширенішу помилку у пакуванні речей

Експерт назвав найпоширенішу помилку у пакуванні речей

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Дата публікації: 11 червня 2025 11:55
Як помістити всі речі у валізу — лайфхак
Пакування валізи у відпустку. Фото: freepik.com

Пакування речей у відпустку — задача із зірочкою. Що, якщо вам знадобиться гарна пара взуття для вечері в ресторані? А якщо раптом піде дощ? Чи буде шанс потрапити на пляж?

Про це пише Daily Express.

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Як не брати зайві речі на відпочинок

Експерт з подорожей Річард Едвардс розкрив простий секрет пакування багажу. Він розповів, що є одна поширена помилка майже всіх туристів, які збираються у нетривалу подорож.

"Вони одразу обирають велику сумку та повністю її заповнюють", — поділився Едвардс.

Фахівець порадив обрати для короткої відпустки невелику сумку або валізу розміром з ручну поклажу.

В поїздку краще брати з собою речі з капсульного гардероба — пара зручних джинсів, декілька топів і легкий жакет. З такого одягу ви можете скласти декілька стильних луків. Щоб образ був цілісним, бажано обирати палітру з двох-трьох відтінків. Речі експерт порадив закручувати у рулони.

Також перед поїздкою варто перевірити прогноз погоди та уточніть в готелі, чи надають вони базові речі для проживання.

Експерт назвав найпоширенішу помилку у пакуванні речей - фото 1
Пакування валізи у відпустку. Фото: freepik.com

"Багато місць для відпочинку надають найнеобхідніші речі, такі як туалетні приналежності, рушники та фен, тож вам не потрібно їх пакувати", — сказав Едвардс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим захоплюють українці жителя Туреччини. Також ми писали про те, як руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну в одному з готелів на Майорки. 

подорож відпустка одяг поради туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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