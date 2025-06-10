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Головна Туризм Один день у Львові — куди варто сходити

Один день у Львові — куди варто сходити

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Дата публікації: 10 червня 2025 17:23
Маршрут Львовом на 1 день — цікаві локації
Вулички Львова. Фото: pexels.com

Львів — унікальне українське місто зі старовинною архітектурою та європейським духом. Нерідко трапляються ситуації, коли прямуєш за кордон у відпустку і є вільний час прогулятися вуличками міста Лева.

Тревел-блогерка sofia.rist поділилась в TikTok цікавими локаціями Львову, які варто побачити кожному. 

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Мандрівниця порадила починати свій маршрут містом з центральної площі Ринок. Архітектура Львову не уступає багатьом європейським містам.

Також варто обов'язково піднятися на оглядовий майданчик на Ратуші. Він відкривається після 17 години та вартує 20 гривень. 

Ратуша не лише відкриває неймовірні локації міста, а й занурить Вас в атмосферу Італії — неймовірні балкончики, квіти та затишними кав'ярнями.

Далі туристка рекомендує відвідати Бернардинський монастир та піднятися по вуличці Вірменський до Львівської опери. Вона вражає своєю архітектурою та є головною візитівкою міста.

Також можна піднятися на оглядовий майданчик на Меморіалі Небесної Сотні. Поруч з ним є затишний ресторанчик з татарською кухнею та демократичними цінами.

Наприкінці маршруту можна насолодитися вуличками Львову, катаючись на електросамокатах.

Нагадаємо, ми розповідали про місто в Іспанії, яке вразить навіть гурманів. Також турагент розкрила, як обрати класний готель закордоном.

подорож Львів літо туризм архітектура
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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