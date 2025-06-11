Как поместить все вещи в чемодан - лайфхак

Упаковка чемодана в отпуск. Фото: freepik.com

Упаковка вещей в отпуск — задача со звездочкой. Что, если вам понадобится красивая пара обуви для ужина в ресторане? А если вдруг пойдет дождь? Будет ли шанс попасть на пляж?

Об этом пишет Daily Express.

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Эксперт по путешествиям Ричард Эдвардс раскрыл простой секрет упаковки багажа. Он рассказал, что есть одна распространенная ошибка почти всех туристов, которые собираются в непродолжительное путешествие.

"Они сразу выбирают большую сумку и полностью ее заполняют", — поделился Эдвардс.

Специалист посоветовал выбрать для короткого отпуска небольшую сумку или чемодан размером с ручную кладь.

В поездку лучше брать с собой вещи из капсульного гардероба — пара удобных джинсов, несколько топов и легкий жакет. Из такой одежды вы можете составить несколько стильных луков. Чтобы образ был целостным, желательно выбирать палитру из двух-трех оттенков. Вещи эксперт посоветовал закручивать в рулоны.

Также перед поездкой стоит проверить прогноз погоды и уточните в отеле, предоставляют ли они базовые вещи для проживания.

Упаковка чемодана в отпуск. Фото: freepik.com

"Многие места для отдыха предоставляют самые необходимые вещи, такие как туалетные принадлежности, полотенца и фен, поэтому вам не нужно их паковать", — сказал Эдвардс.

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