Как поместить все вещи в чемодан - лайфхак

Эксперт назвал самую распространенную ошибку в сборах вещей
Упаковка вещей в отпуск — задача со звездочкой. Что, если вам понадобится красивая пара обуви для ужина в ресторане? А если вдруг пойдет дождь? Будет ли шанс попасть на пляж?
Об этом пишет Daily Express.
Как не брать лишние вещи на отдых
Эксперт по путешествиям Ричард Эдвардс раскрыл простой секрет упаковки багажа. Он рассказал, что есть одна распространенная ошибка почти всех туристов, которые собираются в непродолжительное путешествие.
"Они сразу выбирают большую сумку и полностью ее заполняют", — поделился Эдвардс.
Специалист посоветовал выбрать для короткого отпуска небольшую сумку или чемодан размером с ручную кладь.
В поездку лучше брать с собой вещи из капсульного гардероба — пара удобных джинсов, несколько топов и легкий жакет. Из такой одежды вы можете составить несколько стильных луков. Чтобы образ был целостным, желательно выбирать палитру из двух-трех оттенков. Вещи эксперт посоветовал закручивать в рулоны.
Также перед поездкой стоит проверить прогноз погоды и уточните в отеле, предоставляют ли они базовые вещи для проживания.
"Многие места для отдыха предоставляют самые необходимые вещи, такие как туалетные принадлежности, полотенца и фен, поэтому вам не нужно их паковать", — сказал Эдвардс.
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