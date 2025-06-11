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Главная Туризм Эксперт назвал самую распространенную ошибку в сборах вещей

Эксперт назвал самую распространенную ошибку в сборах вещей

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Дата публикации 11 июня 2025 11:55
Как поместить все вещи в чемодан - лайфхак
Упаковка чемодана в отпуск. Фото: freepik.com
Ключові моменти Как не брать лишние вещи на отдых

Упаковка вещей в отпуск — задача со звездочкой. Что, если вам понадобится красивая пара обуви для ужина в ресторане? А если вдруг пойдет дождь? Будет ли шанс попасть на пляж?

Об этом пишет Daily Express.

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Как не брать лишние вещи на отдых

Эксперт по путешествиям Ричард Эдвардс раскрыл простой секрет упаковки багажа. Он рассказал, что есть одна распространенная ошибка почти всех туристов, которые собираются в непродолжительное путешествие.

"Они сразу выбирают большую сумку и полностью ее заполняют", — поделился Эдвардс.

Специалист посоветовал выбрать для короткого отпуска небольшую сумку или чемодан размером с ручную кладь.

В поездку лучше брать с собой вещи из капсульного гардероба — пара удобных джинсов, несколько топов и легкий жакет. Из такой одежды вы можете составить несколько стильных луков. Чтобы образ был целостным, желательно выбирать палитру из двух-трех оттенков. Вещи эксперт посоветовал закручивать в рулоны.

Также перед поездкой стоит проверить прогноз погоды и уточните в отеле, предоставляют ли они базовые вещи для проживания.

Експерт назвав найпоширенішу помилку у пакуванні речей - фото 1
Упаковка чемодана в отпуск. Фото: freepik.com

"Многие места для отдыха предоставляют самые необходимые вещи, такие как туалетные принадлежности, полотенца и фен, поэтому вам не нужно их паковать", — сказал Эдвардс.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем восхищают украинцы жителя Турции. Также мы писали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке.

путешествие отпуск одежда советы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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