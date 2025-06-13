Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Стюардесса раскрыла, как пилот знает куда ему лететь

Стюардесса раскрыла, как пилот знает куда ему лететь

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 19:26
Как пилоты знают, куда именно им лететь - ответ
Пилоты. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Интересные факты о работе пилотов

Пилот — довольно интересная, но сложная профессия. Большинство пассажиров интересует, как именно они путешествуют в небе и существуют ли риски столкнуться с другими самолетами.

Стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала о том, как пилоты выбирают себе маршруты.

Реклама
Читайте также:

Интересные факты о работе пилотов

Подписчики поинтересовались у бортпроводницы, как пилот знает, куда именно ему нужно лететь. Она задала этот вопрос непосредственно капитану самолета.

Пилот рассказал, что у них есть fligtland — напечатанный маршрут, по которому самолет должен добраться до точки назначения. Даже если несколько самолетов направляются в один и тот же город - у каждого из них будет отдельный маршрут.

Мужчина также добавил, что очень маловероятна ситуация, что могут столкнуться два самолета. Дело в том, что есть различные датчики и системы, которые показывают пилоту другие самолеты и их расстояние от него.

Напомним, ранее турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей. Также мы писали, что поразило японку в Украине.

авиарейсы путешествие самолеты туризм пилоты
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации