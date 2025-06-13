Как пилоты знают, куда именно им лететь - ответ

Пилоты. Иллюстративное фото: pexels.com

Пилот — довольно интересная, но сложная профессия. Большинство пассажиров интересует, как именно они путешествуют в небе и существуют ли риски столкнуться с другими самолетами.

Стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала о том, как пилоты выбирают себе маршруты.

Реклама

Читайте также:

Интересные факты о работе пилотов

Подписчики поинтересовались у бортпроводницы, как пилот знает, куда именно ему нужно лететь. Она задала этот вопрос непосредственно капитану самолета.

Пилот рассказал, что у них есть fligtland — напечатанный маршрут, по которому самолет должен добраться до точки назначения. Даже если несколько самолетов направляются в один и тот же город - у каждого из них будет отдельный маршрут.

Мужчина также добавил, что очень маловероятна ситуация, что могут столкнуться два самолета. Дело в том, что есть различные датчики и системы, которые показывают пилоту другие самолеты и их расстояние от него.

Напомним, ранее турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей. Также мы писали, что поразило японку в Украине.