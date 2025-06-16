В Италии появится Uber Copter и Uber Boat

Вертолет Uber. Фото: Uber

Этим летом американская международная транспортная компания Uber запустит прогулки на вертолетах и лодках на одном из популярных курортов Италии. Туристы смогут заказать вертолет на остров Капри, а Uber Boat будет осуществлять круизы вдоль побережья Амальфи.

Об этом сообщает Daily Express.

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Сообщается, что Uber Copter будет отправляться с эксклюзивной вертолетной площадки в Сорренто на остров Капри в Италии. Частным двухмоторным вертолетом будут управлять два пилота.

Группы до шести человек могут предварительно забронировать рейсы, стоимость которых составляет 250 евро с человека или 1500 евро за поездку.

Туристы также могут поплавать на четырехчасовом частном чартерном круизе вдоль побережья Амальфи на итальянском катере Gozzo 35 Uber Boat.

Вертолет Uber. Фото: Uber

Uber Copter и Uber Boat будут доступны менее чем за месяц и будут работать каждые выходные с 26 июля по 23 августа. Их можно будет забронировать минимум за 48 часов из любой точки Италии через приложение Uber Reserve.

Вертолет будет отправляться в 9 утра из Сорренто и возвращаться в 17 часов с Капри, а четырехчасовой круиз будет отплывать чуть позже — в 10 утра с пристани Сорренто.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также эксперт раскрыл популярную ошибку, из-за которой вы берете в отпуск слишком много вещей.