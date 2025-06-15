Бюджетний відпочинок на курорті без візи — куди українцям поїхати на 7 днів

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Українці можуть відкрити для себе далекі держави і відвідати популярні курорти, не оформляючи візу. Це доступно громадянам із біометричними паспортами за правилом безвізового пересування по країнах Шенгенської зони. Ми дізналися, скільки доведеться заплатити за відпочинок на курорті протягом семи днів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курортні напрямки найдешевші для українців у 2025 році.

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Три недорогі безвізові курорти

Почнемо з найбільш очевидного варіанту, коли мова заходить про бюджетний відпочинок на морі — Болгарії. Українці можуть обрати курорт "Золоті піски" та поселитися у чотиризірковому готелі Palma Golden Sands. Для однієї людини путівка обійдеться у 19 296 грн за проживання протягом семи днів. Також у вартість включено проїзд, харчування і медичне страхування. Виїзд — з Києва.

Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Чимало недорогих курортів знаходяться в Туреччині. Українцям віза не потрібна, якщо перебування не перевищує 90 днів протягом 180-денного періоду. Проживання у готелі Gold Stone (Кемер) протягом семи днів за системою "все включено" коштуватиме туристам 27 600 грн. У вартість входить проїзд, груповий трансфер, страховка і повноцінне харчування. Відстань до моря — всього 400 метрів.

Готель у Туреччині. Фото: скриншот

Албанію називають прихованою перлиною Середземного моря. Путівка в Дуррес (популярний морський курорт) обійдеться у 28 137 грн. Це вартість чотириденного проживання в готелі Horizont за системою "все включено". Дорога також займає чотири дні. Туристи можуть плавати у відритому басейні (є дитяча секція) або ходити у фітнес-клуб, коли не засмагають на місцевому пляжі.

Готель в Албанії. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заплатити всього 300 доларів за відпочинок на курорті, де обслуговують за системою "все включено". Бюджетні напрямки включають Туреччину та Болгарію, трохи дорожче обійдеться Єгипет.

Також ми писали про найкращі курорти "все включено" для ваших батьків. Люди похилого віку на відпочинку хочуть отримати спокій та комфорт. Тому популярні локації, розраховані на молодь, не підійдуть туристам у віці 40+.