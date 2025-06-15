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Главная Экономика Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025

Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025

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Дата публикации 15 июня 2025 08:10
Бюджетный отдых на курорте без визы — куда украинцам поехать на 7 дней
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Три недорогих безвизовых курорта Что еще нужно знать украинцам

Украинцы могут открыть для себя дальние государства и посетить популярные курорты, не оформляя визу. Это доступно гражданам с биометрическими паспортами по правилу безвизового передвижения странами Шенгенской зоны. Мы узнали, сколько придется заплатить за отдых на курорте в течение семи дней.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курортные направления самые дешевые для украинцев в 2025 году.

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Три недорогих безвизовых курорта

Начнем с наиболее очевидного варианта, когда речь заходит о бюджетном отдыхе на море — Болгарии. Украинцы могут выбрать курорт "Золотые пески" и поселиться в четырехзвездочном отеле Palma Golden Sands. Для одного человека путевка обойдется в 19 296 грн за проживание в течение семи дней. Также в стоимость включен проезд, питание и медицинское страхование. Выезд — из Киева.

Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025 - фото 1
Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Немало недорогих курортов находятся в Турции. Украинцам виза не нужна, если пребывание не превышает 90 дней в течение 180-дневного периода. Проживание в отеле Gold Stone (Кемер) в течение семи дней по системе "все включено" будет стоить туристам 27 600 грн. В стоимость входит проезд, групповой трансфер, страховка и полноценное питание. Расстояние до моря — всего 400 метров.

Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025 - фото 2
Отель в Турции. Фото: скриншот

Албанию называют скрытой жемчужиной Средиземного моря. Путевка в Дуррес (популярный морской курорт) обойдется в 28 137 грн. Это стоимость четырехдневного проживания в отеле Horizont по системе "все включено". Дорога также занимает четыре дня. Туристы могут плавать в отрытом бассейне (есть детская секция) или ходить в фитнес-клуб, когда не загорают на местном пляже.

Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025 - фото 3
Отель в Албании. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заплатить всего 300 долларов за отдых на курорте, где обслуживают по системе "все включено". Бюджетные направления включают Турцию и Болгарию, немного дороже обойдется Египет.

Также мы писали о лучших курортах "все включено" для ваших родителей. Пожилые люди на отдыхе хотят получить спокойствие и комфорт. Поэтому популярные локации, рассчитанные на молодежь, не подойдут туристам в возрасте 40+.

поездки отдых курорты цены визы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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