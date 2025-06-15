Бюджетный отдых на курорте без визы — куда украинцам поехать на 7 дней

Виза не нужна — какие бюджетные курорты ждут украинцев в 2025
Украинцы могут открыть для себя дальние государства и посетить популярные курорты, не оформляя визу. Это доступно гражданам с биометрическими паспортами по правилу безвизового передвижения странами Шенгенской зоны. Мы узнали, сколько придется заплатить за отдых на курорте в течение семи дней.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курортные направления самые дешевые для украинцев в 2025 году.
Три недорогих безвизовых курорта
Начнем с наиболее очевидного варианта, когда речь заходит о бюджетном отдыхе на море — Болгарии. Украинцы могут выбрать курорт "Золотые пески" и поселиться в четырехзвездочном отеле Palma Golden Sands. Для одного человека путевка обойдется в 19 296 грн за проживание в течение семи дней. Также в стоимость включен проезд, питание и медицинское страхование. Выезд — из Киева.
Немало недорогих курортов находятся в Турции. Украинцам виза не нужна, если пребывание не превышает 90 дней в течение 180-дневного периода. Проживание в отеле Gold Stone (Кемер) в течение семи дней по системе "все включено" будет стоить туристам 27 600 грн. В стоимость входит проезд, групповой трансфер, страховка и полноценное питание. Расстояние до моря — всего 400 метров.
Албанию называют скрытой жемчужиной Средиземного моря. Путевка в Дуррес (популярный морской курорт) обойдется в 28 137 грн. Это стоимость четырехдневного проживания в отеле Horizont по системе "все включено". Дорога также занимает четыре дня. Туристы могут плавать в отрытом бассейне (есть детская секция) или ходить в фитнес-клуб, когда не загорают на местном пляже.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут заплатить всего 300 долларов за отдых на курорте, где обслуживают по системе "все включено". Бюджетные направления включают Турцию и Болгарию, немного дороже обойдется Египет.
Также мы писали о лучших курортах "все включено" для ваших родителей. Пожилые люди на отдыхе хотят получить спокойствие и комфорт. Поэтому популярные локации, рассчитанные на молодежь, не подойдут туристам в возрасте 40+.
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