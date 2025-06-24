Допомога на дітей — повний перелік виплат від держави у 2025

Гроші лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну, кожна дитина потребує посиленої уваги, як у моральному, так і у матеріальному плані. Попри складну фінансову ситуацію, держава продовжує забезпечувати українських дітей різними формами грошової допомоги.

Про те, які виплати на дітей можуть отримати українці у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Після 30-го тижня вагітності жінка має можливість оформити декретну відпустку, попередньо отримавши електронний листок непрацездатності.

Ця допомога надається усім жінкам, незалежно від їхнього віку, навіть якщо вони не застраховані у державній системі соціального страхування. Сума допомоги становить:

стандартна — 100% середнього доходу жінки за останній рік;

мінімальна — 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (не менше 757 грн на місяць).

У 2025 році передбачено такі виплати:

мінімум — 7 100 грн;

максимум — 106 500 грн щомісяця для офіційно працевлаштованих жінок.

Для жінок без роботи розмір допомоги визначається відповідно до допомоги по безробіттю, але не може бути меншим за мінімальний рівень, розрахований із законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

Виплата при народженні дитини

За народження дитини держава виплачує 41 280 грн. Але вся сума не видається одразу:

одноразово виплачується 10 320 грн;

решта (860 грн щомісячно) — протягом 36 місяців.

Оформити цю допомогу можна упродовж року з дати народження дитини, а також — при її усиновленні.

Новоспечені батьки мають право отримати "Пакунок малюка" — набір необхідних дитячих речей. Якщо його не видали у пологовому, слід звернутися до управління соціального захисту.

Альтернатива — грошова компенсація замість бейбі-боксу. Через воєнний стан подати заявку онлайн неможливо, тож оформлення проводиться особисто в соцзахисті. Для цього потрібно такі документи:

паспорт;

копія свідоцтва про народження;

довідка з пологового, що пакунок не надавався;

заява про бажання отримати бейбі-бокс або кошти.

У 2025 році сума компенсації — 7 689 грн (три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років).

Соціальні виплати дітям з інвалідністю

Дітям з інвалідністю до 18 років надається щомісячна державна допомога — 70% від прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. У 2025 році ця сума — 1 652,7 грн. Додатково передбачена доплата для осіб, які доглядають за дитиною з інвалідністю.

Підтримка дітей ВПО

Діти, які були змушені разом з родинами залишити місце постійного проживання через війну, мають право на щомісячну допомогу. Розмір виплат для дітей та людей з інвалідністю — 3 000 грн щомісяця.

Допомога матерям-одиначкам

Одинокі матері та усиновлювачі, у документах яких відсутній запис про другого з батьків, мають право на грошову підтримку. Максимальні розміри допомоги у 2025 році:

до 6 років — 2 563 грн;

6–18 років — 3 196 грн;

студенти денної форми 18–23 років — 3 028 грн.

У період дії воєнного стану допомога не припиняється, навіть якщо строк її перегляду було пропущено.

Аліменти на дітей у 2025 році

У разі недостатніх доходів платника аліментів мінімальна сума становить 50% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку:

до 6 років — 2 563 грн;

від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для повнолітніх студентів — 3 028 грн.

Виплати опікунам дітей

Особи, які здійснюють опіку над дітьми, що залишилися без батьківського догляду, отримують щомісячну допомогу. Ці кошти є власністю дитини. У 2025 році сума становить:

до 6 років — 6 407,5 грн;

6–18 років — 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 8 970,5 грн;

6–18 років — 11 186 грн.

Допомога багатодітним родинам

Батьки, у яких троє і більше дітей, можуть отримувати щомісяця по 2 100 грн на третю та кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років. Заяву можна подати будь-коли — навіть якщо дитині вже 3 чи 4 роки. Потрібно звернутися до органів соцзахисту або ЦНАПу.

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