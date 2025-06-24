Помощь на детей — полный перечень выплат от государства в 2025

Деньги лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С начала широкомасштабного вторжения в Украину, каждый ребенок требует усиленного внимания, как в моральном, так и в материальном плане. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, государство продолжает обеспечивать украинских детей различными формами денежной помощи.

О том, какие выплаты на детей могут получить украинцы в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Выплаты в связи с беременностью и родами

После 30-й недели беременности женщина имеет возможность оформить декретный отпуск, предварительно получив электронный листок нетрудоспособности.

Эта помощь предоставляется всем женщинам, независимо от их возраста, даже если они не застрахованы в государственной системе социального страхования. Сумма пособия составляет:

стандартная — 100% среднего дохода женщины за последний год;

минимальная — 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (не менее 757 грн в месяц).

В 2025 году предусмотрены следующие выплаты:

минимум — 7 100 грн;

максимум — 106 500 грн ежемесячно для официально трудоустроенных женщин.

Для женщин без работы размер пособия определяется в соответствии с пособием по безработице, но не может быть меньше минимального уровня, рассчитанного из законодательно установленной минимальной зарплаты.

Выплата при рождении ребенка

За рождение ребенка государство выплачивает 41 280 грн. Но вся сумма не выдается сразу:

единовременно выплачивается 10 320 грн;

остальные (860 грн ежемесячно) — в течение 36 месяцев.

Оформить эту помощь можно в течение года с даты рождения ребенка, а также — при его усыновлении.

Новоиспеченные родители имеют право получить "Пакунок малюка" — набор необходимых детских вещей. Если его не выдали в роддоме, следует обратиться в управление социальной защиты.

Альтернатива — денежная компенсация вместо бейби-бокса. Из-за военного положения подать заявку онлайн невозможно, поэтому оформление проводится лично в соцзащите. Для этого нужно следующие документы:

паспорт;

копия свидетельства о рождении;

справка из роддома, что пакет не предоставлялся;

заявление о желании получить бейби-бокс или средства.

В 2025 году сумма компенсации — 7 689 грн (три прожиточных минимума для детей до 6 лет).

Социальные выплаты детям с инвалидностью

Детям с инвалидностью до 18 лет предоставляется ежемесячная государственная помощь — 70% от прожиточного минимума для нетрудоспособного лица. В 2025 году эта сумма — 1 652,7 грн. Дополнительно предусмотрена доплата для лиц, ухаживающих за ребенком с инвалидностью.

Поддержка детей ВПЛ

Дети, которые были вынуждены вместе с семьями покинуть место постоянного проживания из-за войны, имеют право на ежемесячное пособие. Размер выплат для детей и людей с инвалидностью — 3 000 грн ежемесячно.

Помощь матерям-одиночкам

Одинокие матери и усыновители, в документах которых отсутствует запись о втором родителе, имеют право на денежную поддержку. Максимальные размеры помощи в 2025 году:

до 6 лет — 2 563 грн;

6-18 лет — 3 196 грн;

студенты дневной формы 18-23 лет — 3 028 грн.

В период действия военного положения помощь не прекращается, даже если срок ее пересмотра был пропущен.

Алименты на детей в 2025 году

В случае недостаточных доходов плательщика алиментов минимальная сумма составляет 50% от прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста:

до 6 лет — 2 563 грн;

от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для совершеннолетних студентов — 3 028 грн.

Выплаты опекунам детей

Лица, осуществляющие опеку над детьми, оставшимися без родительского ухода, получают ежемесячное пособие. Эти средства являются собственностью ребенка. В 2025 году сумма составляет:

до 6 лет — 6 407,5 грн;

6-18 лет — 7 990 грн.

Для детей с инвалидностью:

до 6 лет — 8 970,5 грн;

6-18 лет — 11 186 грн.

Помощь многодетным семьям

Родители, у которых трое и более детей, могут получать ежемесячно по 2 100 грн на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет. Заявление можно подать в любое время — даже если ребенку уже 3 или 4 года. Нужно обратиться в органы соцзащиты или ЦПАУ.

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