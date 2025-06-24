Аліменти на дитину — як отримати виплати, якщо військовий зник безвісти

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Якщо людину визнано зниклою безвісти за особливих обставин, вона не втрачає своїх цивільних прав і обов’язків. Це означає, що вона й далі зобов’язана утримувати свою дитину й сплачувати аліменти.

Як отримати аліменти на дитину військовослужбовця, який зник безвісти, розповіла юристка Ольга Коваль.

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Члени сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця мають право на соціальний захист, зокрема на грошові виплати у порядку, визначеному законодавством України, пояснила юристка.

Постанова Кабінету Міністрів України № 884 від 30.11.2016 передбачає, що родині виплачуються щомісячні виплати (посадовий оклад, надбавки тощо), поки військовослужбовця офіційно не визнають померлим або зниклим безвісти за рішенням суду.

Отже, аліментні зобов’язання не припиняються, і ці кошти можуть бути джерелом для стягнення аліментів.

Куди подавати заяву та які документи потрібні

Щоб отримати аліменти на дитину військового, який зник безвісти, необхідно подати позовну заяву до районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача чи позивача.

До заяви додаються такі документи:

копія паспорта позивача та, у разі наявності, відповідача;

копія свідоцтва про розірвання шлюбу (якщо є);

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з навчального закладу про навчання дитини;

договір з навчальним закладом (якщо дитина навчається на платній основі);

рішення суду або судовий наказ про стягнення аліментів до досягнення дитиною повноліття (якщо таке рішення було ухвалено раніше);

копія сповіщення сім’ї або копія витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

у разі інвалідності чи безробіття батька/матері, з яким проживає дитина — посвідчення або копія довідки з медичного закладу про встановлення групи інвалідності, а у випадку безробіття — копія довідки з центру зайнятості.

На яку суму аліментів можна розраховувати

Розмір аліментів визначає суд з урахуванням таких обставин:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина та інші обставини, що мають істотне значення.

Крім того, якщо дитина навчається, при визначенні розміру аліментів враховуються вартість навчання, підручників, проїзду до навчального закладу, проживання за місцем знаходження тощо.

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