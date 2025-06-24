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Главная Экономика Алименты на ребенка — как получить, если военный пропал без вести

Алименты на ребенка — как получить, если военный пропал без вести

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Дата публикации 24 июня 2025 09:10
Алименты на ребенка — как получить выплаты, если военный пропал без вести
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Можно ли взыскать алименты с без вести пропавшего лица Куда подавать заявление и какие документы нужны На какую сумму алиментов можно рассчитывать

Если человек признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах, он не теряет своих гражданских прав и обязанностей. Это значит, что он продолжает обязан содержать своего ребенка и платить алименты.

Как получить алименты на ребенка военнослужащего, пропавшего без вести, рассказала юрист Ольга Коваль.

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Можно ли взыскать алименты с без вести пропавшего лица

Члены семьи пропавшего без вести военнослужащего имеют право на социальную защиту, в частности на денежные выплаты в порядке, определенном законодательством Украины, пояснила юрист.

Постановление Кабинета Министров Украины № 884 от 30.11.2016 предусматривает, что семье выплачиваются ежемесячные выплаты (должностной оклад, надбавки и т.д.), пока военнослужащего официально не признают умершим или пропавшим без вести по решению суда.

Следовательно, алиментные обязательства не прекращаются, и эти средства могут быть источником для взыскания алиментов.

Куда подавать заявление и какие документы нужны

Чтобы получить алименты на ребенка военного, пропавшего без вести, необходимо подать исковое заявление в районный, районный в городе, городской и горрайонный суд по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика или истца.

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • копия паспорта истца и, в случае наличия, ответчика;
  • копия свидетельства о расторжении брака (если есть);
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка из учебного заведения об обучении ребенка;
  • договор с учебным заведением (если ребенок учится на платной основе);
  • решение суда или судебный приказ о взыскании алиментов до достижения ребенком совершеннолетия (если такое решение было принято ранее);
  • копия извещения семьи или копия выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • в случае инвалидности или безработицы отца/матери, с которым проживает ребенок — удостоверение или копия справки из медицинского учреждения об установлении группы инвалидности, а в случае безработицы — копия справки из центра занятости.

На какую сумму алиментов можно рассчитывать

Размер алиментов определяет суд с учетом следующих обстоятельств:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка;
  • состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Кроме того, если ребенок учится, при определении размера алиментов учитываются стоимость обучения, учебников, проезда в учебное заведение, проживания по месту нахождения и т.д.

Ранее мы писали, как взыскать алименты с лица, которое выехало за границу.

Также узнавайте, как увеличить сумму алиментов.

выплаты дети алименты военные пропавшие без вести
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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