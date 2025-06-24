Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Перекази з картки на картку — як і коли сплачувати податки

Перекази з картки на картку — як і коли сплачувати податки

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 15:15
Банківські перекази — як і коли необхідно сплачувати податки
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чи треба декларувати карткові перекази Коли подавати декларацію та платити податки Скільки та яких податків необхідно сплатити За які перекази не треба платити податки

Відповідно до законодавства України, за отриманий переказ на банківський рахунок необхідно сплатити податок. Однак ця вимога стосується не всіх фінансових операцій.

Кому, як і коли необхідно сплачувати податки з банківських переказів, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама
Читайте також:

Чи треба декларувати карткові перекази

Згідно з Податковим кодексом України, доходом вважається будь-яке надходження коштів, що збільшує фінансову спроможність особи. Періодичність грошових надходжень не має значення — тобто чи є вони одноразовими, чи надходять регулярно, вони вважаються доходом, мають фіксуватися у декларації та оподатковуватися. Оподатковується навіть одна гривня надходжень.

Коли подавати декларацію та платити податки

Якщо доходи не були оподатковані через податкових агентів (роботодавця, фінансову установу тощо), потрібно:

  1. Задекларувати ці доходи (можна через електронний кабінет платника податків)  — до 1 травня року, наступного за звітним.
  2. Сплатити нараховані податки  — до 1 серпня року, наступного за звітним.

Скільки та яких податків необхідно сплатити

У 2025 році діють такі ставки оподаткування грошових переказів:

  • податок на доходи фізосіб — 18%;
  • військовий збір — 5%.

Тобто загалом із суми переказу необхідно сплатити 23%.

За які перекази не треба платити податки

Крім зарплат, стипендії та виплат від держави, не оподатковуються грошові перекази на карту від родичів 1 та 2 ступенів споріднення, якщо це подарунок або спадщина.

До таких родичів належать:

  • дружина/чоловік;
  • батьки;
  • діти та онуки;
  • рідні брати/сестри;
  • дідусі/бабусі.

Для таких переказів рекомендовано вказувати у призначенні платежу, що це подарунок, а краще мати письмове підтвердження, наприклад, договір дарування.

Також не оподатковується поворотна  фінансова допомога. Тобто коли гроші позичаються, а потім повертається борг. За такі фінансові надходження також не потрібно платити податок та військовий збір.

Раніше ми писали, які доходи українців не включаються в оподатковану базу.

Також дізнавайтеся, які податки повинні сплатити ФОПи у червні. 

податки банки грошові перекази доходи гроші
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації