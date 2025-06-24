Банківські перекази — як і коли необхідно сплачувати податки

Перекази з картки на картку — як і коли сплачувати податки
Відповідно до законодавства України, за отриманий переказ на банківський рахунок необхідно сплатити податок. Однак ця вимога стосується не всіх фінансових операцій.
Кому, як і коли необхідно сплачувати податки з банківських переказів, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".
Чи треба декларувати карткові перекази
Згідно з Податковим кодексом України, доходом вважається будь-яке надходження коштів, що збільшує фінансову спроможність особи. Періодичність грошових надходжень не має значення — тобто чи є вони одноразовими, чи надходять регулярно, вони вважаються доходом, мають фіксуватися у декларації та оподатковуватися. Оподатковується навіть одна гривня надходжень.
Коли подавати декларацію та платити податки
Якщо доходи не були оподатковані через податкових агентів (роботодавця, фінансову установу тощо), потрібно:
- Задекларувати ці доходи (можна через електронний кабінет платника податків) — до 1 травня року, наступного за звітним.
- Сплатити нараховані податки — до 1 серпня року, наступного за звітним.
Скільки та яких податків необхідно сплатити
У 2025 році діють такі ставки оподаткування грошових переказів:
- податок на доходи фізосіб — 18%;
- військовий збір — 5%.
Тобто загалом із суми переказу необхідно сплатити 23%.
За які перекази не треба платити податки
Крім зарплат, стипендії та виплат від держави, не оподатковуються грошові перекази на карту від родичів 1 та 2 ступенів споріднення, якщо це подарунок або спадщина.
До таких родичів належать:
- дружина/чоловік;
- батьки;
- діти та онуки;
- рідні брати/сестри;
- дідусі/бабусі.
Для таких переказів рекомендовано вказувати у призначенні платежу, що це подарунок, а краще мати письмове підтвердження, наприклад, договір дарування.
Також не оподатковується поворотна фінансова допомога. Тобто коли гроші позичаються, а потім повертається борг. За такі фінансові надходження також не потрібно платити податок та військовий збір.
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