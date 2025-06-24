Банківські перекази — як і коли необхідно сплачувати податки

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відповідно до законодавства України, за отриманий переказ на банківський рахунок необхідно сплатити податок. Однак ця вимога стосується не всіх фінансових операцій.

Кому, як і коли необхідно сплачувати податки з банківських переказів, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Чи треба декларувати карткові перекази

Згідно з Податковим кодексом України, доходом вважається будь-яке надходження коштів, що збільшує фінансову спроможність особи. Періодичність грошових надходжень не має значення — тобто чи є вони одноразовими, чи надходять регулярно, вони вважаються доходом, мають фіксуватися у декларації та оподатковуватися. Оподатковується навіть одна гривня надходжень.

Коли подавати декларацію та платити податки

Якщо доходи не були оподатковані через податкових агентів (роботодавця, фінансову установу тощо), потрібно:

Задекларувати ці доходи (можна через електронний кабінет платника податків) — до 1 травня року, наступного за звітним. Сплатити нараховані податки — до 1 серпня року, наступного за звітним.

Скільки та яких податків необхідно сплатити

У 2025 році діють такі ставки оподаткування грошових переказів:

податок на доходи фізосіб — 18%;

військовий збір — 5%.

Тобто загалом із суми переказу необхідно сплатити 23%.

За які перекази не треба платити податки

Крім зарплат, стипендії та виплат від держави, не оподатковуються грошові перекази на карту від родичів 1 та 2 ступенів споріднення, якщо це подарунок або спадщина.

До таких родичів належать:

дружина/чоловік;

батьки;

діти та онуки;

рідні брати/сестри;

дідусі/бабусі.

Для таких переказів рекомендовано вказувати у призначенні платежу, що це подарунок, а краще мати письмове підтвердження, наприклад, договір дарування.

Також не оподатковується поворотна фінансова допомога. Тобто коли гроші позичаються, а потім повертається борг. За такі фінансові надходження також не потрібно платити податок та військовий збір.

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