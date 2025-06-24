Банковские переводы — как и когда необходимо уплачивать налоги

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В соответствии с законодательством Украины, за полученный перевод на банковский счет необходимо уплатить налог. Однако это требование касается не всех финансовых операций.

Кому, как и когда необходимо платить налоги с банковских переводов, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Согласно Налоговому кодексу Украины, доходом считается любое поступление средств, увеличивающее финансовую состоятельность лица. Периодичность денежных поступлений не имеет значения — то есть, являются ли они одноразовыми или поступают регулярно, они считаются доходом, должны фиксироваться в декларации и облагаться налогом. Облагается налогом даже одна гривна поступлений.

Когда подавать декларацию и платить налоги

Если доходы не были обложены налогом через налоговых агентов (работодателя, финансовое учреждение и т.д.), нужно:

Задекларировать эти доходы (можно через электронный кабинет налогоплательщика) — до 1 мая года, следующего за отчетным. Уплатить начисленные налоги — до 1 августа года, следующего за отчетным.

Сколько и каких налогов необходимо уплатить

В 2025 году действуют следующие ставки налогообложения денежных переводов:

налог на доходы физлиц — 18%;

военный сбор — 5%.

То есть в целом с суммы перевода необходимо уплатить 23%.

За какие переводы не надо платить налоги

Кроме зарплат, стипендии и выплат от государства, не облагаются налогом денежные переводы на карту от родственников 1 и 2 степеней родства, если это подарок или наследство.

К таким родственникам относятся:

жена/муж;

родители;

дети и внуки;

родные братья/сестры;

дедушки/бабушки.

Для таких переводов рекомендуется указывать в назначении платежа, что это подарок, а лучше иметь письменное подтверждение, например, договор дарения.

Также не облагается налогом возвратная финансовая помощь. То есть когда деньги одалживаются, а потом возвращается долг. За такие финансовые поступления также не нужно платить налог и военный сбор.

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