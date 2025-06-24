Банковские переводы — как и когда необходимо уплачивать налоги

Переводы с карты на карту — как и когда платить налоги
В соответствии с законодательством Украины, за полученный перевод на банковский счет необходимо уплатить налог. Однако это требование касается не всех финансовых операций.
Кому, как и когда необходимо платить налоги с банковских переводов, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".
Нужно ли декларировать карточные переводы
Согласно Налоговому кодексу Украины, доходом считается любое поступление средств, увеличивающее финансовую состоятельность лица. Периодичность денежных поступлений не имеет значения — то есть, являются ли они одноразовыми или поступают регулярно, они считаются доходом, должны фиксироваться в декларации и облагаться налогом. Облагается налогом даже одна гривна поступлений.
Когда подавать декларацию и платить налоги
Если доходы не были обложены налогом через налоговых агентов (работодателя, финансовое учреждение и т.д.), нужно:
- Задекларировать эти доходы (можно через электронный кабинет налогоплательщика) — до 1 мая года, следующего за отчетным.
- Уплатить начисленные налоги — до 1 августа года, следующего за отчетным.
Сколько и каких налогов необходимо уплатить
В 2025 году действуют следующие ставки налогообложения денежных переводов:
- налог на доходы физлиц — 18%;
- военный сбор — 5%.
То есть в целом с суммы перевода необходимо уплатить 23%.
За какие переводы не надо платить налоги
Кроме зарплат, стипендии и выплат от государства, не облагаются налогом денежные переводы на карту от родственников 1 и 2 степеней родства, если это подарок или наследство.
К таким родственникам относятся:
- жена/муж;
- родители;
- дети и внуки;
- родные братья/сестры;
- дедушки/бабушки.
Для таких переводов рекомендуется указывать в назначении платежа, что это подарок, а лучше иметь письменное подтверждение, например, договор дарения.
Также не облагается налогом возвратная финансовая помощь. То есть когда деньги одалживаются, а потом возвращается долг. За такие финансовые поступления также не нужно платить налог и военный сбор.
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