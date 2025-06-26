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Главная Экономика Блогеры и налоги — что делать украинцам с аккаунтами в Instagram

Блогеры и налоги — что делать украинцам с аккаунтами в Instagram

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 11:14
Как блогеру платить налоги в Украине — самые выгодные ставки в 2025 году
Блогер снимает контент. Фото: Pexels
Ключові моменти Налоги блогеров в 2025 Как правильно выбрать группу ФЛП Что еще нужно знать украинцам

В Украине сильно развита деятельность блогеров. Но не каждый спешит легализовать свои доходы. Возможно, из-за незнания самых выгодных вариантов налогообложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам легализовать блогерские доходы.

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Налоги блогеров в 2025

Ведение страниц в социальных сетях означает получение дохода от рекламных интеграций, продажи мерча/цифровых товаров, спонсорства и др. Часто украинцы уклоняются от обязанности уплаты налогов, поскольку боятся столкнуться со сложностью администрирования. По состоянию на 2025 год блогеры имеют три варианта легализации деятельности в интернете:

  • налогообложение как физического лица;
  • регистрация ФЛП 2 группы;
  • регистрация ФЛП 3 группы.

Каждый вариант имеет преимущества и недостатки. Например, физические лица платят 23% от валового дохода (18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора), но подают декларацию и пополняют государственный бюджет только раз в год. Это самый дорогой вариант для блогеров.

Открыв ФЛП 2 группы, нужно ежемесячно платить единый налог (1 600 грн), военный сбор (800 грн) и единый социальный взнос (1 760 грн). В целом получается 4 160 грн/месяц или 49 920 грн/год. Но есть ограничения по годовому лимиту дохода и клиентам.

ФЛП 3 группы упрощенной системы должны отдавать в бюджет 6% от дохода ежеквартально (5% ЕН плюс 1% ВС). Единый социальный взнос фиксированный — 1 760 грн/месяц. Этот вариант подходит блогерам, которые сотрудничают с крупными брендами и иностранными платформами.

Как правильно выбрать группу ФЛП

Находясь на 2 группе единого налога, блогеры могут сотрудничать с населением, другими предпринимателями на упрощенной системе, а также ООО-единщиками. Регистрация 3 группы обязательна, если инфлюенсер получает деньги из-за границы (AdSense, Patreon), пользуется платежными системами (Payoneer, Wise) и сотрудничает с крупными компаниями-заказчиками.

Рекомендуемая группа ФЛП в зависимости от типа дохода:

  • рекламные интеграции — ФЛП 2 или 3 группы (зависит от заказчиков);
  • YouTube AdSense — ФЛП 3 группы;
  • YouTube спонсорство — физическое лицо;
  • продажа курсов/цифровых товаров — ФЛП 2 группы;
  • продажа мерча — ФЛП 2 группы;
  • платформы монетизации — ФЛП 3 группы (Donatello, GoodZone, Patreon);
  • реферальные программы (украинские) — ФЛП 2 группы;
  • реферальные программы (иностранные) — ФЛП 3 группы;
  • PayPal доходы — физическое лицо.

Стоит помнить, что Государственная налоговая служба имеет инструменты для отслеживания доходов блогеров и способна быстро определить людей, которые ведут деятельность с уклонением от уплаты налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны платить налоги с карточных переводов, если получают доход. Ставка в 2025 году — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Однако не облагаются налогом зарплаты, стипендии, выплаты от государства и переводы от родственников 1-2 степеней родства.

Также мы писали, что налоговая интересуется продажами товаров в интернете, даже если это реализация подержанных личных вещей. Признаками незарегистрированной предпринимательской деятельности являются систематичность, однотипность, корыстная цель и значительные объемы дохода.

ФЛП налоги блогеры деньги доходы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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