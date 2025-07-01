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Главная Экономика Июльские обязанности ФЛП — что должны сделать предприниматели

Июльские обязанности ФЛП — что должны сделать предприниматели

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:10
Налоги в июле 2025 — что должны заплатить ФЛП и когда последний день
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели имеют определенные обязательства, невыполнение которых влечет штрафные санкции. Речь идет об уплате налогов и отчетности перед контролирующим органом. В июле 2025 года ФЛП на упрощенной системе должны вовремя пополнить государственный бюджет единым социальным взносом, военным сбором и единым налогом.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Что должны сделать ФЛП в июле

Сроки уплаты налогов и отчетности перед ГНС, а также суммы зависят от группы упрощенной системы. Представители 1 и 2 групп имеют такие финансовые обязательства в июле 2025 года:

  • единый социальный взнос за 2 квартал — 5 280 грн (до 21 июля);
  • военный сбор — 800 грн (до 18 июля);
  • единый налог ФЛП 1 группа — 302,80 грн (до 18 июля);
  • единый налог ФЛП 2 группа — 1 600 грн (до 18 июля).

Представители 3 группы должны внести полную сумму ЕСВ за второй квартал до 21 июля, а также заплатить 5% единого налога и 1% военного сбора от дохода до 19 августа. Срок подачи декларации за полугодие закончится 11 августа.

Отметим, ФЛП на территориях ведения боевых действий имеют льготу — право добровольной уплаты налогов. А предприниматели-военные, служащие на условиях общей мобилизации или по контракту, получили освобождение от начисления и отчётности по:

  • единому налогу;
  • военному сбору;
  • единому социальному взносу;
  • налогу на доходы физических лиц.

Контрактники имеют 150 дней после демобилизации на подачу деклараций (штрафы не начисляют) и 180 дней — на пополнение государственного бюджета за наемных сотрудников (тоже без штрафов и пени). Бизнесмены, которые используют наемный труд, должны подать расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июнь — до 21 июля. Это же ждет ФЛП, которые делают выплаты физическим лицам.

Если в июле предприниматель вышел на пенсию, он обязан заплатить единый социальный взнос за весь месяц в размере 1 760 грн, независимо от даты приобретения нового статуса. Законом не предусмотрена возможность уменьшения суммы ЕСВ пропорционально количеству дней пребывания в статусе ФЛП.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 августа 2025 года вырастут штрафы для предпринимателей, которые не используют регистратор расчетных операций и не выдают фискальные чеки. ФЛП придется платить 100% стоимости проданных товаров за первое нарушение и 150% — за каждое последующее.

Также мы писали, как платить налоги блогерам. Весь доход, который приносит страница в Instagram или другой социальной сети, нужно легализовать. Хороший вариантом будет открыть ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы, дабы не платить налоги как физическое лицо.

ФЛП налоги деньги бизнес предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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