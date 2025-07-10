Риск налоговой проверки — какие действия помогут избежать проблем с ГНС

Налоговая проверка. Фото: Pexels

При ведении собственного бизнеса предприниматели могут получить предупреждение от налоговой о несоблюдении установленных законом требований. Но чаще контролирующий орган просто приходит с проверкой, дабы подтвердить/опровергнуть подозрения. ФЛП могут избежать мониторинга, снизив до минимума налоговые риски.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

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ГНС реализует экспериментальный проект по функционированию системы управления налоговыми рисками. В его основе лежит деление на ситуации, когда плательщик может нарушить нормы закона и спровоцировать наложение финансовых санкций, проведение проверок или накопление долга. Всего предусмотрено четыре основных вида:

риск регистрации;

риск отчетности;

риск уплаты;

риск декларирования.

Если придерживаться рекомендаций, ФЛП могут снизить до минимума вероятность проведения налогового мониторинга. Например, риски регистрации возникают из-за сомнительных схем, ошибок в официальных документах, несоответствия данных и др. Во избежание проблем следует использовать реальные юридические адреса и выбирать надежных контрагентов.

Риски отчетности — это чаще всего нарушение сроков представления деклараций. Предпринимателям следует автоматизировать ведение учета, регулярно проводить внутренний аудит и проверять правильность всех отчетов перед отправкой в контролирующий орган.

Уплата налогов, долги и декларации

Внимание ГНС привлекает несвоевременная уплата налогового обязательства, наличие долгов и неправильное отражение финансово-хозяйственных операций. Избежать проверок поможет контроль за расчетами с государственным бюджетом. ФЛП рекомендуют:

использовать электронные сервисы ГНС для сверки;

следить за сроками с помощью специальных календарей;

оперативно решать проблему с задолженностью, не игнорируя ситуацию;

вести надлежащую документацию для подтверждения законности операций;

обосновывать все расходы;

избегать сомнительных схем.

Как уточнил Богдан Янкив, хозяйственные операции должны иметь четкий экономический смысл и соответствовать реальной деятельности предприятия. Иначе избежать налогового мониторинга будет трудно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговики имеют несколько эффективных инструментов отслеживания физических лиц, которые продают товары в интернете без официальной регистрации ФЛП или использования РРО. Контролирующий орган делает контрольные закупки или применяет Систему учета данных РРО.

Также мы писали, что Международный валютный фонд требует от Украины введения новых налогов. Речь идет об уплате 18% НДФЛ и 5% военного сбора с продажи товаров через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и др.