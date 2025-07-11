ФОПів можуть ув’язнити в липні — за що деяким підприємцям загрожує позбавлення волі

Калькулятор і документи. Фото: Pexels

В Україні існують норми і правила для ФОП, порушення яких тягне сувору відповідальність. Одними лише штрафами не обійдеться — підприємців можуть позбавити волі. Кримінальне покарання загрожує за фальсифікацію офіційних документів, відмивання доходів та ін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що ФОПів 1 та 2 групи можуть посадити у в’язницю.

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Легалізація доходів

Маючи власний бізнес, українці можуть здійснювати шахрайські фінансові операції для відмивання коштів. Факт незаконного набуття майна приховують за допомогою різноманітних афер, наприклад, підроблення документації, укладання фіктивних угод, переміщення сум у великих розмірах між рахунками тощо.

У разі доведення складу злочину — застосування конкретної фінансової операції для відмивання коштів — ФОПа можуть притягнути до відповідальності за статтею 209 Кримінального кодексу України "Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом".

Це карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з відсутністю права обіймати певні посади і конфіскацією майна. Термін ув’язнення збільшується за умови шахрайства:

у великому розмірі (від 9 084 000 грн) — від 5 до 8 років;

в особливо великому розмірі (від 27 252 000 грн) — від 8 до 12 років.

Фальсифікація офіційних документів

Ще один спосіб потрапити у в’язницю — займатися підробленням. Наприклад, вносити завідомо неправдиві відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ФОП. Або умисно подавати для такої реєстрації довідки з помилковою інформацією.

Це карається штрафом у розмірі від 85 000 до 136 000 грн, або пробаційним наглядом на строк до 5 років, або позбавленням волі на такий же термін. У разі вчинення порушення повторно чи за попередньою змовою групою осіб санкція збільшиться до 136 000-170 000 грн. Можливе позбавлення волі на 3-5 років.

Нагадаємо, чимало українців продають товари в інтернеті, не відкриваючи ФОП. Податківці мають кілька дієвих інструментів для відслідковування таких операцій. Наприклад, вони здійснюють контрольні закупівлі чи використовують Систему обліку даних РРО.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці мають в липні заплатити податки і відправити декларації в ДПС. Якщо ФОП не встигне вчасно виконати ці зобов’язання, йому нарахують штрафи і пеню. Тому необхідно слідкувати за податковим календарем.