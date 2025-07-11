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Главная Экономика Самое суровое наказание — за что ФЛП грозит тюрьма в июле

Самое суровое наказание — за что ФЛП грозит тюрьма в июле

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:12
ФЛП могут посадить в июле — за что некоторым предпринимателям грозит лишение свободы
Калькулятор и документы. Фото: Pexels

В Украине существуют нормы и правила для ФЛП, нарушение которых влечет суровую ответственность. Одними лишь штрафами не обойдется — предпринимателей могут лишить свободы. Уголовное наказание грозит за фальсификацию официальных документов, отмывание доходов и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП 1 и 2 группы могут посадить в тюрьму.

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Легализация доходов

Имея собственный бизнес, украинцы могут осуществлять мошеннические финансовые операции для отмывания средств. Факт незаконного приобретения имущества скрывают с помощью различных афер, например, подделки документации, заключения фиктивных сделок, перемещения сумм в крупных размерах между счетами и др.

В случае доказательства состава преступления — применения конкретной финансовой операции для отмывания денег — ФЛП могут привлечь к ответственности по статье 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация имущества, полученного преступным путем".

Это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с отсутствием права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Срок заключения увеличивается при условии мошенничества:

  • в крупном размере (от 9 084 000 грн) — от 5 до 8 лет;
  • в особо крупном размере (от 27 252 000 грн) — от 8 до 12 лет.

Фальсификация официальных документов

Еще один способ попасть в тюрьму — заниматься подделкой. Например, вносить заведомо ложные сведения в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации ФЛП. Или умышленно подавать для такой регистрации справки с ложной информацией.

Это наказывается штрафом в размере от 85 000 до 136 000 грн, или пробационным надзором на срок до 5 лет, или лишением свободы на такой же срок. В случае совершения нарушения повторно или по предварительному сговору группой лиц санкция увеличится до 136 000-170 000 грн. Возможно лишение свободы на 3-5 лет.

Напомним, многие украинцы продают товары в интернете, не открывая ФЛП. Налоговики имеют несколько действенных инструментов для отслеживания таких операций. Например, они осуществляют контрольные закупки или используют Систему учета данных РРО.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны в июле заплатить налоги и отправить декларации в ГНС. Если ФЛП не успеет вовремя выполнить эти обязательства, ему начислят штрафы и пеню. Поэтому необходимо следить за налоговым календарем.

ФЛП тюрьма документы финансы наказание предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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