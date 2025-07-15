ФЛП должны заплатить налоги в июле — сколько осталось времени и какие суммы

Калькулятор на телефоне. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя подавать отчеты в контролирующий орган и уплачивать налоги. Иначе грозят штрафные санкции, пеня и даже принудительное взыскание средств с банковского счета. Нужно следить за предельными датами, которые наступают ежемесячно.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

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Что должны сделать ФЛП в июле

Осталось мало времени, дабы покрыть налоговые обязательства в июле 2025 года. До 18 числа ФЛП должны пополнить государственный бюджет такими суммами:

ФЛП 1 группа — единый налог в размере 302,80 грн;

ФЛП 2 группа — единый налог в размере 1 600 грн;

ФЛП 1 и 2 группы — военный сбор в размере 800 грн.

Некоторые предприниматели освобождены от уплаты. Льгота распространяется на мобилизованных представителей бизнеса и ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий, на территориях возможных боевых действий.

До 21 июля нужно заплатить единый социальный взнос за 2 квартал 2025 года в размере 5 280 грн. А работодатели (кроме горных предприятий) должны внести деньги за наемных сотрудников в размере 1 760 грн за июнь.

Плюс до 21 июля ФЛП с наемными рабочими должны предоставить контролирующему органу налоговый расчет — Приложение 1 по ЕСВ и 4ДФ за июнь 2025 года (форма F0500110).

Что касается ФЛП 3 группы упрощенной системы, то они имеют время до 11 августа, дабы отчитаться за полугодие (форма декларации F0103309), до 19 августа — заплатить единый налог в размере 5% от дохода и военный сбор 1%.

Кого освободили от уплаты налогов

Мобилизованных предпринимателей, в том числе контрактников, освободили от налогового обязательства и отчетности на период службы. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире Вечір.LIVE, как будет работать нововведение.

"Во-первых, теперь не нужно подавать заявление. Налоговая сама имеет доступ к реестрам военнообязанных, видит, что этот ФЛП был призван, и автоматически применяет соответствующую льготу", — пояснил он.

Не нужно дополнительно обращаться с заявлением, разве что сведения о мобилизации отсутствуют в реестре. Тогда придется самостоятельно собрать документы и предоставить их контролирующему органу. Как уточнил политик, изменения ввели из-за многочисленных жалоб военных на сложную процедуру и отсутствие льготы для контрактников.

"Военные были абсолютно правы, потому что, с одной стороны, мы освобождали физическое лицо-предпринимателя, военного, который был призван на службу, от налогообложения, с другой — делали сложную процедуру", — констатировал Гетманцев.

Отметим, предполагается списание всех долгов, начисленных в период исполнения служебных обязанностей. А ФЛП, которым аннулировали статус плательщика единого налога из-за задолженности, вернут его автоматически.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым поставщикам социальных услуг в Украине позволят не платить налог на добавленную стоимость с 1 августа 2025 года. Благодаря изменениям предполагается уменьшение бюрократии и рост объема поддержки населения.

Также мы писали, что мобилизованных ФЛП освободили от уплаты единого налога, единого социального взноса за себя, военного сбора и налога на доходы физических лиц. Это касается предпринимателей, которые поступили на службу по контракту.