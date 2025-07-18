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Главная Экономика Некоторые украинцы должны платить налоги с переводов — кто именно

Некоторые украинцы должны платить налоги с переводов — кто именно

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:30
Денежные переводы между партнерами — кто из украинцев должен платить налоги и сколько
Банковская карта. Фото: Pexels

Проживая в гражданском браке, может остро встать вопрос налогообложения денежных переводов между партнерами. Вести общий бюджет будет непросто, поскольку придется регулярно выполнять финансовые обязательства, что знают далеко не все украинцы.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.

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Налогообложение переводов в гражданском браке

Согласно письму Государственной налоговой службы от 13.06.2025 №642/2/99-00-24-01-02-02, денежные переводы между банковскими карточками партнеров считаются доходом, который подлежит налогообложению на общих основаниях. То есть украинцы в гражданском браке должны платить (непосредственно получатели денег):

  • 18% налога на доходы физических лиц;
  • 5% военного сбора.

"Статья 174 НКУ устанавливает, что подарки от членов семьи первой и второй степени родства облагаются налогом по ставке 0%. Однако, пункт 14.1.263 НКУ четко определяет, что членами семьи первой степени родства считаются муж или жена — то есть лица, состоящие в зарегистрированном браке", — отметил специалист.

Получается, с каждых 100 грн перевода нужно уплатить 23 грн налога. Это касается всех финансовых операций, которые: не нужно возвращать, осуществляют на регулярной основе или единоразово, являются подарками по своему назначению.

Что грозит за уклонение от налогов

Единственный способ избежать обязательного налогообложения денежных переводов — зарегистрировать официальный брак. Тогда не придется подавать декларации и тратить деньги из семейного бюджета на пополнение государственного. Однако пары часто рискуют, прибегая к сокрытию доходов.

"Некоторые пары пытаются избежать налогообложения переводов, не декларируя полученные средства. Современные системы банковского мониторинга и налогового контроля делают такие попытки крайне рискованными и экономически невыгодными", — констатировал Богдан Янкив.

За нарушение требований грозят финансовые санкции, в частности:

  • несвоевременное представление деклараций — штраф от 170 до 850 грн (статья 164 Кодекса об административных правонарушениях);
  • неуплата налогов — пеня 120% годовых от суммы задолженности, доначисление.

Отметим, ответственность в гражданском браке ляжет на получателя денег, а не отправителя. Чтобы спастись от санкций, придется постоянно оформлять займы с документальным подтверждением обязательства вернуть сумму.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году ПриватБанк установил лимит на суммы переводов для граждан. Ограничение — до 1 млн гривен или 350 переводов в месяц между картами. Волонтеры могут подать документы для увеличения этого лимита.

Также мы писали, что ФЛП могут пострадать в июле в случае несвоевременного выполнения налогового обязательства. Предпринимателей штрафуют за неуплату НДФЛ, военного сбора, единого социального, единого налога и т.д.

брак налоги штрафы денежные переводы банковские карты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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