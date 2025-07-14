Подарунок на весілля — скільки грошей не буде соромно покласти в конверт у 2025 році

Чоловік надягає каблучку дружині. Фото: Freepik

У 2025 році багато українців, отримавши запрошення на весілля, замислюються над головним питанням – скільки грошей подарувати молодятам. Це вже давно найпопулярніший варіант весільного подарунка, але обрати суму буває непросто.

Про те, яку суму буде не соромно подарувати на весілля у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як визначитись із сумою подарунка на весілля

Грошовий подарунок залишається найзручнішим і найпоширенішим варіантом презенту на весілля в Україні. Однак є кілька речей, які варто врахувати перед тим, як класти гроші в конверт:

Де відбувається весілля: у великих містах, таких як Київ, Харків чи Одеса, суми зазвичай більші, ніж у селах чи маленьких містечках. Формат святкування: якщо це розкішний ресторан, краще врахувати витрати пари — скупість тут точно не буде доречною. Ваші стосунки з молодятами: родичам і близьким друзям дарують більше, ніж просто знайомим або колегам. Власні фінанси: не варто влазити в борги — подарунок має бути приємним жестом, а не приводом для стресу.

Скільки дарувати на весілля у 2025 році

Вартість подарунка може змінюватися залежно від регіону проживання. У мегаполісах, де доходи переважно вищі, традиційно дарують більші суми, ніж у менших населених пунктах. Для великих міст:

колеги: 500–1000 грн;

далекі родичі й знайомі: 1000–2000 грн;

найближчі родичі: від 3000 до 6000 грн і більше;

найкращі друзі: 1500–3000 грн на одну людину або 3000–6000 грн від пари.

У невеликих містах та селах цифри дещо нижчі. Родичі, як правило, дарують від 2000 до 4000 гривень, друзі — від 1000 до 2000 гривень на особу або від 2000 до 4000 гривень на двох. Знайомі та далекі родичі можуть обмежитися 500–1000 гривень, а колеги — сумою від 200 до 500 гривень.

Грошовий подарунок — це завжди практичне рішення. Молодята можуть використати отримані кошти на облаштування житла, весільну подорож або інші важливі витрати. Це особливо зручно для пар, які вже мають усе необхідне для побуту.

Утім, якою б не була сума, найцінніше — це щирість і добрі побажання. Вони точно залишаться в пам’яті молодят надовго, навіть після того, як конверти будуть відкриті.

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