Подарок на свадьбу — сколько денег не будет стыдно положить в конверт в 2025 году

Мужчина надевает кольцо жене. Фото: Freepik

В 2025 году многие украинцы, получив приглашение на свадьбу, задумываются над главным вопросом — сколько денег подарить молодоженам. Это уже давно самый популярный вариант свадебного подарка, но выбрать сумму бывает непросто.

О том, какую сумму будет не стыдно подарить на свадьбу в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как определиться с суммой подарка на свадьбу

Денежный подарок остается самым удобным и распространенным вариантом презента на свадьбу в Украине. Однако есть несколько вещей, которые стоит учесть перед тем, как класть деньги в конверт:

Где проходит свадьба: в крупных городах, таких как Киев, Харьков или Одесса, суммы обычно больше, чем в селах или маленьких городках. Формат празднования: если это роскошный ресторан, лучше учесть расходы пары — скупость здесь точно не будет уместной. Ваши отношения с молодоженами: родственникам и близким друзьям дарят больше, чем просто знакомым или коллегам. Собственные финансы: не стоит влезать в долги — подарок должен быть приятным жестом, а не поводом для стресса.

Сколько дарить на свадьбу в 2025 году

Стоимость подарка может меняться в зависимости от региона проживания. В мегаполисах, где доходы преимущественно выше, традиционно дарят большие суммы, чем в меньших населенных пунктах. Для крупных городов:

коллеги: 500-1000 грн;

дальние родственники и знакомые: 1000-2000 грн;

ближайшие родственники: от 3000 до 6000 грн и более;

лучшие друзья: 1500-3000 грн на одного человека или 3000-6000 грн от пары.

В небольших городах и селах цифры несколько ниже. Родственники, как правило, дарят от 2000 до 4000 гривен, друзья — от 1000 до 2000 гривен на человека или от 2000 до 4000 гривен на двоих. Знакомые и дальние родственники могут ограничиться 500-1000 гривен, а коллеги — суммой от 200 до 500 гривен.

Денежный подарок — это всегда практичное решение. Молодожены могут использовать полученные средства на обустройство жилья, свадебное путешествие или другие важные расходы. Это особенно удобно для пар, которые уже имеют все необходимое для быта.

Впрочем, какой бы ни была сумма, самое ценное — это искренность и добрые пожелания. Они точно останутся в памяти молодоженов надолго, даже после того, как конверты будут открыты.

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