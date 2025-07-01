Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес — чому пара уклала шлюбний договір

Джефф Безос і Лорен Санчес. Фото: laurensanchezbezos/Instagram

Наприкінці червня 2025 року відбулося гучне весілля мільярдера Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес. Від юридичних експертів стало відомо, що подружжя уклало шлюбний договір, який більшу вигоду принесе саме чоловіку у випадку розлучення.

Про це йдеться в матеріалі Page Six.

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Що в шлюбному контракті Безоса і Санчес

За інформацією від інсайдерів, Джефф і Лорен підписали багатомільйонний шлюбний договір перед одруженням. Деталі документу не розголошуються, проте експерти переконані, що мільярдер виніс урок із попереднього розлучення з Маккензі Скотт.

У 2019 році колишня дружина Безоса отримала 4% акцій компанії Amazon за суму 38 млрд доларів, що одразу помістило її в першу десятку рейтингу найбагатших жінок світу. Це стало наслідком відсутності шлюбного договору в подружжя.

Тепер Джефф Безос вирішив подбати про мільярди доларів, зароблені до нового шлюбу. Станом на 1 липня 2025 року статки засновника Amazon оцінюються у 233,4 млрд доларів. Натомість новоспечена дружина також заможна, але її капітал становить лише 30 млн доларів.

"Шлюбний договір руйнує романтику та може змусити чоловіка/дружину почуватися нерівним. Переговори щодо контракту виглядають як розлучення, тільки укладене до шлюбу. Бажання захистити активи може зрештою зруйнувати шлюб ще до його початку", — зауважив адвокат і партнер Walzer Melcher & Yoda LLP Крістофер Мелчер.

Він впевнений, що договір принесе більше користі саме Джеффу Безосу, який вирішив таким чином створити захисні бар'єри навколо свого майна, накопиченого до одруження. А Лорен Санчес може втратити власні активи у разі розлучення.

Що відомо про весілля Безоса і Санчес

Святкували у Венеції протягом трьох днів. За твердженням очільника Венеційського регіону Луки Зайя, весілля обійшлося у 46,5-55,6 млн доларів. Мільярдер запросив велику кількість зіркових гостей, серед яких:

Опра Вінфрі;

Леонардо ді Капріо;

Іванка Трамп;

Кім Кардаш'ян;

Мік Джаггер;

Кетті Перрі та ін.

Але гучне дійство викликало обурення місцевих мешканців. Люди виступали "проти безконтрольного багатства і приватизації публічних просторів". Вони об'єдналися під гаслом "No Space for Bezos" ("Немає місця Безосу"), розклеїли по всьому місту відповідні плакати, вивісили банери.

Нагадаємо, наречений чи наречена можуть у будь-який момент відмовитися від шлюбу — це гарантовано Конституцією України. Проте сторона, яка скасувала весілля, має відшкодувати витрати на підготовку до церемонії.

Також ми писали, що закон України не зобов’язує чоловіка утримувати дружину — фінансові обов’язки в шлюбі є спільними. Але в окремих випадках (вагітність, догляд за дитиною, непрацездатність) дружина має право на утримання від чоловіка.