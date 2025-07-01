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Главная Экономика Пышная свадьба Безоса и Санчес — что известно о брачном договоре

Пышная свадьба Безоса и Санчес — что известно о брачном договоре

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:30
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес — почему пара заключила брачный договор
Джефф Безос и Лорен Санчес. Фото: laurensanchezbezos/Instagram

В конце июня 2025 года состоялась громкая свадьба миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. От юридических экспертов стало известно, что супруги заключили брачный договор, который большую выгоду принесет именно мужчине в случае развода.

Об этом говорится в материале Page Six.

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Что в брачном контракте Безоса и Санчес

По информации от инсайдеров, Джефф и Лорен подписали многомиллионный брачный договор перед бракосочетанием. Детали документа не разглашаются, однако эксперты убеждены, что миллиардер извлек урок из предыдущего развода с Маккензи Скотт.

В 2019 году бывшая жена Безоса получила 4% акций компании Amazon за сумму 38 млрд долларов, что сразу поместило ее в первую десятку рейтинга самых богатых женщин мира. Это стало следствием отсутствия брачного договора у супругов.

Теперь Джефф Безос решил позаботиться о миллиардах долларов, заработанных до нового брака. По состоянию на 1 июля 2025 года состояние основателя Amazon оценивается в 233,4 млрд долларов. Новоиспеченная жена тоже богата, но ее капитал составляет лишь 30 млн долларов.

"Брачный договор разрушает романтику и может заставить мужа/жену чувствовать себя неравным. Переговоры по контракту выглядят как развод, только заключенный до брака. Желание защитить активы может в конечном итоге разрушить брак еще до его начала", — отметил адвокат и партнер Walzer Melcher & Yoda LLP Кристофер Мелчер.

Он уверен, что договор принесет больше пользы именно Джеффу Безосу, который решил таким образом создать защитные барьеры вокруг своего имущества, накопленного до бракосочетания. А Лорен Санчес может потерять собственные активы в случае развода.

Что известно о свадьбе Безоса и Санчес

Праздновали в Венеции в течение трех дней. По утверждению главы Венецианского региона Луки Зайя, свадьба обошлась в 46,5-55,6 млн долларов. Миллиардер пригласил большое количество звездных гостей, среди которых:

  • Опра Уинфри;
  • Леонардо ди Каприо;
  • Иванка Трамп;
  • Ким Кардашьян;
  • Мик Джаггер;
  • Кэтти Перри и другие.

Но громкий праздник вызвал возмущение местных жителей. Люди выступали "против бесконтрольного богатства и приватизации публичных пространств". Они объединились под лозунгом "No Space for Bezos" ("Нет места Безосу"), расклеили по всему городу соответствующие плакаты, вывесили баннеры.

Напомним, жених или невеста могут в любой момент отказаться от брака — это гарантировано Конституцией Украины. Однако сторона, которая отменила свадьбу, должна возместить расходы на подготовку к церемонии.

Также мы писали, что закон Украины не обязывает мужа содержать жену — финансовые обязанности в браке являются общими. Но в отдельных случаях (беременность, уход за ребенком, нетрудоспособность) жена имеет право на содержание от мужа.

брак Amazon Джефф Безос свадьба деньги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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