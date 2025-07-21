Незаконний виїзд за кордон — чи зможуть втікачі оформити спадщину в Україні

Військовослужбовці патрулюють на кордоні. Фото: УНІАН

Отримати спадщину — справа непроста, особливо під час війни. Через виїзд за кордон, проблеми з документами чи складні юридичні нюанси багатьом доводиться звертатися по допомогу до фахівців. У нових умовах інколи також виникає питання, чи можуть позбавити спадщини тих, хто виїхав з України незаконно.

Про те, чи втрачає право на спадщину людина, яка незаконно виїхала за кордон, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За словами юристів, факт незаконного перетину кордону не впливає на право отримати спадщину. Це окреме правопорушення, яке розглядається в рамках кримінального процесу.

"Наприклад, якщо ми говоримо про незаконний перетин кордону, втечу — то це злочин. Необхідно проводити досудове розслідування, притягувати людину до відповідальності саме за цей факт. І до набуття спадщини це не має жодного стосунку", — пояснив у коментарі Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Лише у випадку державної зради або інших тяжких злочинів майно спадкоємця може бути конфісковане. Однак це допускається лише, якщо людина вже вступила в права спадкоємця.

Чи можна отримати спадщину за кордоном у 2025 році

Якщо людина не має змоги повернутися в Україну, вона все одно може прийняти спадщину. В Міністерстві юстиції України пояснили, що це можна зробити двома способами:

особисто звернувшись до українського нотаріуса, якщо є така можливість;

звернувшись до українського нотаріуса, якщо є така можливість; поштою, надіславши заяву до нотаріуса в Україні. Підпис на заяві має бути засвідчений у нотаріуса за кордоном або в консульстві України.

Через представника за довіреністю заяву про прийняття спадщини подавати не можна. У заяві важливо вкластися у строк — 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Днем подання вважається дата відправлення листа поштою, а не день його вручення нотаріусу.

У разі звернення до іноземного нотаріуса може знадобитися:

апостиль або консульська легалізація документа;

офіційний переклад українською, засвідчений нотаріально.

Найзручніше — звернутись до консульства України. Там документ одразу оформлюють державною мовою, без потреби у перекладі чи апостилі.

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Також ми розповідали, що в умовах війни побільшало випадків зникнення людей безвісти. Через це часто постає питання, чи можливо відкрити спадкову справу в таких ситуаціях і які дії для цього необхідні.