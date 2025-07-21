Незаконний виїзд за кордон — чи зможуть втікачі оформити спадщину в Україні

Нелегальний виїзд за кордон — що буде зі спадщиною в Україні
Отримати спадщину — справа непроста, особливо під час війни. Через виїзд за кордон, проблеми з документами чи складні юридичні нюанси багатьом доводиться звертатися по допомогу до фахівців. У нових умовах інколи також виникає питання, чи можуть позбавити спадщини тих, хто виїхав з України незаконно.
Про те, чи втрачає право на спадщину людина, яка незаконно виїхала за кордон, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Чи можуть позбавити спадку "втікачів"
За словами юристів, факт незаконного перетину кордону не впливає на право отримати спадщину. Це окреме правопорушення, яке розглядається в рамках кримінального процесу.
"Наприклад, якщо ми говоримо про незаконний перетин кордону, втечу — то це злочин. Необхідно проводити досудове розслідування, притягувати людину до відповідальності саме за цей факт. І до набуття спадщини це не має жодного стосунку", — пояснив у коментарі Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.
Лише у випадку державної зради або інших тяжких злочинів майно спадкоємця може бути конфісковане. Однак це допускається лише, якщо людина вже вступила в права спадкоємця.
Чи можна отримати спадщину за кордоном у 2025 році
Якщо людина не має змоги повернутися в Україну, вона все одно може прийняти спадщину. В Міністерстві юстиції України пояснили, що це можна зробити двома способами:
- особисто звернувшись до українського нотаріуса, якщо є така можливість;
- поштою, надіславши заяву до нотаріуса в Україні. Підпис на заяві має бути засвідчений у нотаріуса за кордоном або в консульстві України.
Через представника за довіреністю заяву про прийняття спадщини подавати не можна. У заяві важливо вкластися у строк — 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Днем подання вважається дата відправлення листа поштою, а не день його вручення нотаріусу.
У разі звернення до іноземного нотаріуса може знадобитися:
- апостиль або консульська легалізація документа;
- офіційний переклад українською, засвідчений нотаріально.
Найзручніше — звернутись до консульства України. Там документ одразу оформлюють державною мовою, без потреби у перекладі чи апостилі.
Раніше ми писали, що заповіт дозволяє заздалегідь визначити долю свого майна після смерті. Але життєві обставини змінюються, і його може знадобитися оновити чи скасувати. Однак не всі знають, як це зробити правильно.
Також ми розповідали, що в умовах війни побільшало випадків зникнення людей безвісти. Через це часто постає питання, чи можливо відкрити спадкову справу в таких ситуаціях і які дії для цього необхідні.
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