Відумерла спадщина — що це та кому переходить у власність майно

Чоловік переглядає документ. Фото: Pexels

У більшості випадків спадщину людини отримують її рідні або люди, зазначені в заповіті. Однак є ще один варіант — майно може перейти у власність держави.

Про те, коли спадщину можуть визнати відумерлою та кому в такому разі переходить майно, зазначається в статті 1277 Цивільного кодексу України.

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Коли спадщина вважається відумерлою

В Україні трапляються ситуації, коли житло або земельна ділянка залишаються без власника. Це може статися, якщо у померлої людини немає спадкоємців або ж ті відмовилися від спадщини чи не заявили про свої права вчасно.

У таких випадках майно передається у власність територіальної громади. Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина може бути визнана відумерлою, якщо:

усі спадкоємці були усунені від спадкування;

у померлого немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом;

спадкоємці відмовилися від майна або не подали заяву на спадщину в установлений строк.

"У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно", — зазначає заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги Охтирського місцевого центру з надання БВПД Марина Гаранжа.

Тобто це стосується як будинків чи земельних ділянок, так і меблів, техніки, особистих речей — усього, що входить до спадщини.

Як майно переходить у власність громади

Після того, як минув рік з моменту смерті людини, місцева рада або інші зацікавлені особи (наприклад, кредитори чи сусіди, якщо йдеться про сільськогосподарську землю) можуть подати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою.

Справа розглядається за місцем, де відкрилася спадщина, або де розташоване нерухоме майно. Перед зверненням до суду майно повинне бути офіційно визнане як таке, що не має власника. Для цього місцева влада:

складає відповідні акти;

проводить обстеження об'єкта;

запитує інформацію в реєстрах, нотаріусів, поліції, ДРАЦСів тощо.

Варто також зазначити, що місцева влада, подаючи заяву про визнання спадщини відумерлою, не сплачує судовий збір. Але якщо з подібною заявою звертається кредитор чи сусід — оплачувати судовий збір доведеться.

Раніше ми писали, що заповіт — найнадійніший спосіб розпорядитися майном після смерті. Та іноді обставини змінюються і його потрібно змінити або скасувати.

Також ми розповідали, що після смерті майно зазвичай переходить до найближчих родичів — дітей, батьків та подружжя, які є спадкоємцями першої черги. Проте часто виникає питання, хто успадкує майно, якщо людина мала кілька шлюбів.